Rabbia Ncc | Pronti alla guerra E i tassisti esultano

iltempo

: Manovra, decreto scatena rabbia Ncc: "Manifesteremo". Tassisti esultano - ItaliaNotizieV : Manovra, decreto scatena rabbia Ncc: "Manifesteremo". Tassisti esultano - zazoomnews : Manovra decreto scatena rabbia Ncc: Manifesteremo. Tassisti esultano - #Manovra #decreto #scatena #rabbia -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Se non è ancora una, la manovra ha scatenato sicuramente una bufera nel mondo nel mondo del trasporto pubblico non di linea. Dopo le proteste dei servizi taxi in aereporti e stazioni di Roma e Milano, il decreto ad hoc approvato in Cdm ha soddisfatto i titolari delle auto bianche. ...