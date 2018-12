“Quota 100” La Fornero la liquida senza giri di parole | “Soldi buttati | non è un trionfo”

Manovra - anche “Quota 100” andrà in un ddl. Bongiorno : “Per gli statali norma ad hoc - va garantita continuità dei servizi” : Come il reddito di cittadinanza, misura bandiera dei 5 Stelle, anche la “quota 100” per andare in pensione caldeggiata dalla Lega sarà disciplinata da un disegno di legge collegato alla Manovra. L’entrata in vigore sarà dunque ritardata rispetto a quella della legge di Bilancio, che va approvata entro fine anno. Nella bozza di Manovra che circola in questi giorni, l’attuazione degli interventi in materia pensionistica è ...