Quel pazzo venerdì | trama cast e curiosità del film con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Cosa succede quando madre e figlia (molto diverse tra loro) si trovano catapultate all’improvviso l’una nei panni dell’altra? Ce lo racconta “”, divertente commedia in onda mercoledì 26 dicembre alle 21 su Rai 2. Nelanche la burrascosaLee, onnipresente sugli schermi a Natale (è lei a dare il volto all’Ophelia di “Una poltrona per due)., il trailerUna psicologa in carriera, Tess e la figlia, Anna, amante del rock, viaggiano su due binari paralleli: la madre vorrebbe maggiore disciplina e voti migliori, mentre la figlia vorrebbe maggiore comprensione e sostegno. Nel” (titolo originale: “Freaky Friday”), dopo una furibonda lite al ristorante cinese, grazie a due biscotti della fortuna magici avviene ...