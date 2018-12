Quasi 400 vittime e 12mila sfollati «Allarme non attivo»

Luce e gas - mercato sempre più affollato : Quasi 400 gestori : sempre più società entrano nel business dell'energia elettrica e del gas, per un mercato sempre più frammentato. Solo per la Luce nel 2017 gli operatori erano 391, mentre quelli attivi sul gas erano ...

SG : Quasi 400 studenti in sciopero a favore del clima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Guerra Usa-Cina - il costo dei dazi per Pechino è di Quasi 400 miliardi di dollari. Nuovo tavolo al G20 : quasi 400 miliardi di dollari. Questo è l’impatto reale dei dazi americani sulle importazioni dalla Cina, stando a quanto rivela un recente studio sulle restrizioni al commercio nell’area delle venti maggiori economie del mondo. Secondo il rapporto Global Trade Alert redatto da due studiosi dell’Università di San Gallo in Svizzera, l’export cinese sarebbe stato colpito dai dazi imposti da Washington per una somma pari a 369 miliardi di dollari, ...