Pronostico Fulham vs Wolverhampton | Premier League 26-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 24 dicembre 2018), 19^ giornata,di, mercoledì 26 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente., mercoledì 26 dicembre. Il primo match del Boxing Day vede due neopromosse contrapporsi a Craven Cottage.della partita.Come arrivano?Ilha raccolto un prezioso pareggio in trasferta sul campo del Newcastle mentre ilè stato sconfitto in casa dal Liverpool capolista. La formazione allenata da Claudio Ranieri vive un periodo nero: nelle ultime cinque partite ha conquistato due punti ed è ultima con 10 punti. La difesa è la peggiore del torneo con 42 gol incassati a fronte di 16 realizzati. Per la formazione londinese la zona salvezza, occupata dal Newcastle, dista di quattro lunghezze.Il, invece, prima della sconfitta con i Reds, arrivava da ...