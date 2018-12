Pronostici Serie A | 26 Dicembre 2018 | Consigli Scommesse 18^ Giornata

Pronostici Serie A / Scommesse e quote : Juventus favoritissima contro la Roma - 17giornata - : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote per le partite in programma il 22 dicembre 2018 per la 17giornata del massimo campionato, le nostre favorite.

Serie B - 17^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : La Serie B si appresta a scendere in campo per la diciassettesima giornata, la terzultima del 2018. Si inizia stasera alle 21 con Ascoli-Brescia, mentre l’ultima partita del turno si disputerà al “Vigorito” tra Benevento e Crotone, due squadre che un anno fa si giocavano la salvezza in massima Serie. Di seguito i nostri pronostici. Venerdì 21 dicembre, ore 21 Ascoli-Brescia X2+Over 1,5 Sabato 22 dicembre, ore ...

Serie A - 17^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Ultima giornata di Serie A prima di Natale in una versione atipica per il calcio spezzatino che piano piano ha modificato il palinsesto del massimo campionato italiano. Si giocano 10 partite in un’unica giornata, da Lazio-Cagliari delle 12:30 al big match Juventus-Roma delle 20:30. In mezzo anche l’interessante Milan-Fiorentina, con le due squadre che si giocano un posto nell’Europa del prossimo anno, seppur con ambizioni ...

Pronostici Serie A - 22 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 17^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 17^ Giornata che si giocherà il giorno 22 Dicembre 2018.Sabato 22 Dicembre 2018 si giocheranno tutte le partite valevoli per la 17esima Giornata di Serie A ed alle ore 12:30, apriranno le danze Lazio e Cagliari.Pronostico Lazio-Cagliari 22-12-2018I padroni di casa con 4 pareggi ed una sconfitta, non arrivano al meglio a tale sfida anche se nonostante tutto, si trovano in piena lotta per ...

Pronostici Serie B - 21-22-23 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 17^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 17^ Giornata che si giocherà i giorni 21-22-23 Dicembre 2018.Venerdi 21 Dicembre 2018, si apriranno le danze della 17esima Giornata di Serie B, nella quale si continuerà la lotta alle posizioni di vertice, ma anche in zona retrocessione, dove il Livorno ultimo, ha cominciato a giocare seriamente. Giornata di Serie B che offre spunti molti interessanti.Pronostico Ascoli-Brescia ...

Serie A : dopo la disfatta Champions - Juve - Inter - Roma e Napoli cercano il riscatto. I Pronostici della sedicesima di campionato : Davide contro Golia. In Italia non c’è un derby meno equilibrato di quello fra Torino e Juventus: nelle ultime 26 partite (fra Serie A e Coppa Italia) i granata hanno conquistato i 3 punti appena due volte. Eppure le sfide sono sempre ricche di emozioni e significati. I bianconeri hanno vinto 14 delle prime 15 partite di Serie A, eppure Ronaldo e compagni sono scivolati a sorpresa contro lo Young Boys in Champions League, facendosi ...

Serie A - 16^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Serie A, 16^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Dopo una deludentissima settimana di competizioni europee, che hanno fruttato le retrocessioni di Inter e Napoli in Europa League e l’eliminazione da quest’ultima del Milan, la Serie A torna in campo con le partite della sedicesima giornata. Si inizia domani alle 18 con Inter-Udinese, si finisce addirittura martedì con la gara del “Dall’Ara” tra Bologna ...

Serie A - sedicesima giornata : i Pronostici - Milan favorito e alla ricerca del riscatto : Dopo le partite di Champions League, che ci hanno accompagnato per due giorni, le quali hanno sancito l'uscita definitiva dalla competizione di Inter e Napoli, e dopo le partite di Europa League, le quali hanno sancito l'eliminazione del Milan, le squadre tornano in campo per disputare la 16esima giornata di Serie A. Si parte sabato 15 dicembre alle ore 18 con l'Inter favorita contro l'Udinese, proseguendo alle ore 20.30 con il derby della Mole ...

Serie B - 16^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Serie B, 16^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Il campionato cadetto si avvia alla chiusura del girone di andata con il Palermo capolista a +3 sulle inseguitrici e una partita in più da disputare. Si inizia stasera con Foggia-Cremonese e si chiuderà lunedì alle 21 con il big match tra Verona e Pescara. Il Padova osserva il suo turno di riposo. Di seguito i nostri pronostici. Venerdì 14 dicembre, ore 21 Foggia-Cremonese 1X Sabato ...