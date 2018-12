Professioni sanitarie aperte agli abusivi | la rivolta degli Ordini

Manovra - via libera a chi esercita Professioni sanitarie senza titolo : La Manovra dà il via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo. Nella legge di bilancio compare una deroga per l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie senza il ...

Manovra - l'ultima follia : Professioni sanitarie "anche senza titoli" : Nella Manovra spunta una norma sulle professioni sanitarie che minaccia di far discutere. Nel comma 283 bis si legge che "ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di

La manovra dà il via libera a chi esercita Professioni sanitarie senza titolo : Salvati 220 mila professionisti «anziani»: coinvolti i tecnici di un maxi elenco che comprende gli ambiti di radiologia, riabilitazione e prevenzione come i massoterapisti

Infermieri ma col master : in arrivo 90 corsi di specializzazione per laureati in Professioni sanitarie : Già dal 2019, l’offerta formativa degli atenei per creare Professionisti con competenze più moderne. In futuro, per esempio, l’ecografia cardiaca sarà effettuata da tecnici usciti da uno di questi percorsi

Professioni sanitarie - nasce pure l’ordine dei fisici : costa 300 euro l’anno e pagano tutti - anche i prof : In effetti ci avevano avvisato che questa era l’era del cambiamento, ma non immaginavo così tanto: di fronte a questa novità la mia prima reazione è stata il classico “mi stai prendendo in giro?”. Due settimane fa, un collega universitario mi racconta infatti di un progetto che obbligherà i laureati in Fisica e Chimica che già lavorano in settori attinenti ai loro studi (ovvero, praticamente tutti) a versare la bellezza di 300 (trecento!) ...