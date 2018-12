Probabili formazioni Bologna-Lazio | Serie A 26-12-2018

Serie A - 18^ giornata : ecco le Probabili formazioni : probabili formazioni Serie A – Il lunch match dello Stirpe tra Frosinone e Milan aprirà mercoledì il Boxing Day del massimo campionato italiano. La Juve capolista va a Bergamo, nella tana dell’Atalanta, e spera in un passo falso del Napoli ospite dell’Inter a San Siro. Partita di importanza capitale anche per la Roma di Eusebio Di Francesco, costretto a vincere se vuole salvare la propria panchina. ecco le probabili ...

Serie B - 18^ giornata : le Probabili formazioni : Non solo Serie A in campo nelle festività natalizie: anche la Serie B si appresta a disputare la diciottesima giornata. Si parte con lo scontro salvezza tra Carpi e Livorno e quello tra Brescia e Cremonese nel pomeriggio di Santo Stefano, mentre a chiudere il turno ci pensano le sei gare nella sera di giovedì 27. Di seguito le probabili formazioni del prossimo turno. Mercoledì 26 dicembre, ore 15 Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, ...

Serie A - Boxing Day a Santo Stefano. Probabili formazioni e dove vedere le partite in tv : Dall'ostica trasferta di Bergamo per la Juventus al posticipo Inter-Napoli acceso dal caso Nainggolan, passando per l'inedita sfida tra i fratelli Inzaghi: tutto il programma del 18esimo turno

Inter-Napoli Probabili formazioni : tornano Vecino e Asamoah : INTER NAPOLI probabili formazioni – Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di San Siro tra Nerazzurri e Napoli. Spalletti, come noto, rinuncerà a Nainggolan, fuori rosa a causa di problemi disciplinari. Inter chiamata ad una pronta prova di riscatto dopo il leggero passo falso della sfida contro il Chievo. Un pareggio che ha […] L'articolo Inter-Napoli probabili formazioni: tornano Vecino e Asamoah proviene da ...

Atalanta-Juventus Probabili formazioni : fuori Ronaldo - sorpresa in difesa : ATALANTA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di mercoledì tra Atalanta e Juventus. Per l’occasione, Massimiliano Allegri si affiderà al solito 4-3-3, con qualche novità di formazione praticamente in ogni reparto. In porta giocherà Szczensy, mentre in difesa potrebbe esser concesso un turno di riposo ad uno tra Bonucci e […] L'articolo Atalanta-Juventus probabili formazioni: fuori ...

Cagliari-Genoa Probabili formazioni : c’è Pavoletti? Kouamè dal 1' : CAGLIARI GENOA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Cagliari e Genoa, valida per la 18^ giornata di Serie A. Maran potrebbe recuperare l’acciaccato Pavoletti, oggi nuovamente in gruppo dopo un problema ai muscoli flessori. Il tecnico rossoblù si affiderà ad un attacco senza prima punta affidandosi a Farias e Joao Pedro. Pavoletti […] L'articolo Cagliari-Genoa probabili formazioni: c’è ...

Probabili formazioni Roma – Sassuolo - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Roma – Sassuolo, Serie A 26/12/2018All’Olimpico entrambe le squadre cercano un riscatto dopo l’ultimo turno: se la Roma arriva da una buona prestazione contro la Juventus ma con 0 punti, dall’altra il Sassuolo ha raggiunto il Torino tra le mura amiche solo nei minuti di recupero. Una vittoria cercata da entrambe le squadre con la Roma che ha la necessità di fare bottino pieno per non perdere il contatto con la zona ...

Serie A - le Probabili formazioni della 18giornata : Tutto questo grazie al prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport . Ricordiamo che le notizie sono in costante aggiornamento FROSINONE-MILAN, mercoledì ore 12:30 Frosinone, in risalita le quotazioni ...

Probabili formazioni Atalanta – Juventus - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Atalanta – Juventus, Serie A 26/12/2018I bergamaschi ospitano i primi della classe, che in stagione mantengono un’invidiata imbattibilità e un ruolino di marcia davvero incredibile. Sarà una bella sfida tra due squadre che giocano con fluidità anche se probabilmente mancheranno diversi protagonisti per squalifiche e turnover.BERGAMO – Gasperini deve inventarsi la linea dei difensori davanti a Berisha: saranno, ...

Probabili formazioni 18 giornata : Dzeko torna titolare - turnover per Ronaldo : Probabili formazioni 18 giornata – Quello che si svolge nel giorno di Santo Stefano è un turno storico per la Serie A, per la prima volta in assoluto, infatti, i protagonisti del massimo campionato nazionale scendono in campo il 26 dicembre. Sarà interessante scoprire quale impatto avrà sulle prestazioni il fatto di giocare subito dopo […] L'articolo Probabili formazioni 18 giornata: Dzeko torna titolare, turnover per Ronaldo ...

Probabili formazioni Inter – Napoli - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Inter – Napoli, Serie A 26/12/2018A Milano si gioca il big match della penultima di andata e si affronteranno la terza in classifica contro la seconda. Inter e Napoli cercheranno di confermare le proprie posizioni in classifica, distanti dal primo posto ma utili per conquistare il pass per la Champions il prossimo anno.MILANO – Ultima giornata tribolante per la squadra di Spalletti: prima la vittoria sfumata a Verona ...

Probabili formazioni Leicester City-Manchester City - Premier League 26-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Undici titolare nelle Foxes; Cityzens con il ritorno di De BruyneIl Boxing Day della Premier League, valevole per la 19^giornata, vede andare in scena al King Power Stadium il match tra i padroni di casa del Leicester e il Manchester City.Come arrivano Leicester e Manchester?Le Foxes arrivano dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo ...