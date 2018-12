Premier League | Rooney contro Mourinho

Premier League - 19^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : La Premier League si appresta ad effettuare il giro di boa: il 26 dicembre, infatti, si scenderà in campo per la diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Si giocherà quasi interamente a Santo Stefano: solo Southampton-West Ham è in programma per il 27. Di seguito i nostri pronostici. Mercoledì 26 dicembre, ore 13:30 Fulham-Wolves 1X Ore 16 Burnley-Everton X Crystal Palace-Cardiff 1 Leicester- Manchester City 2+Over ...

Premier League - il boxing day in diretta esclusiva su Sky : Il 26 dicembre anche il massimo campionato inglese scende in campo per il turno di campionato. Su Sky le fasi salienti di alcuni incontri delle 16.00. L'articolo Premier League, il boxing day in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - calendario e orari della 19giornata : ... mercoledì 26 dicembre ore 16 Burnley-Everton , mercoledì 26 dicembre ore 16 Brighton-Arsenal , mercoledì 26 dicembre ore 18.15, diretta su Sky Sport Football Watford-Chelsea , mercoledì 26 dicembre ...

Juventus - guarda che Ramsey : è suo il gol più bello di questa Premier League : Il suo gol di tacco, realizzato nel derby di Londra contro il Fulham, è diventato virale in tutto il mondo. Per la giocata di fino, sì, ma anche per l'azione che ha portato al momentaneo 1-3, ...

Probabili Formazioni Leicester City-Manchester City - Premier League 26-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Undici titolare nelle Foxes; Cityzens con il ritorno di De BruyneIl Boxing Day della Premier League, valevole per la 19^giornata, vede andare in scena al King Power Stadium il match tra i padroni di casa del Leicester e il Manchester City.Come arrivano Leicester e Manchester?Le Foxes arrivano dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo ...

Pronostico Burnley vs Everton - Premier League 26-12-2018 e Analisi : Premier League, 19^ giornata, Analisi e Pronostico di Burnley-Everton, mercoledì 26 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Burnley-Everton, mercoledì 26 dicembre. Sean Dyche spera di sovvertire i numeri. Fin qui, infatti, il bilancio del Burnley è piuttosto negativo: tre sole vittorie, tre pareggi e ben dodici sconfitte. Insomma, al di là dei numeri, nel giorno del Boxing Day servirà il miglior Burnley per avere la meglio di un ...

Pronostico Crystal Palace vs Cardiff - Premier League 26-12-2018 e Analisi : Premier League, 19^ giornata, Analisi e Pronostico di Crystal Palace-Cardiff, mercoledì 26 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Crystal Palace-Cardiff, mercoledì 26 dicembre. Il Crystal Palace ospita a ”Selhurst Park” il Cardiff nel giorno del Boxing Day valevole per la diciannovesima giornata di Premier League. Le Eagles dopo la vittoria sul campo del Manchester City vogliono continuare a stupire per centrare una ...

Pronostico Fulham vs Wolverhampton - Premier League 26-12-2018 e Analisi : Premier League, 19^ giornata, Analisi e Pronostico di Fulham-Wolverhampton, mercoledì 26 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Fulham-Wolverhampton, mercoledì 26 dicembre. Il primo match del Boxing Day vede due neopromosse contrapporsi a Craven Cottage. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Fulham e Wolverhampton?Il Fulham ha raccolto un prezioso pareggio in trasferta sul campo del Newcastle mentre il Wolverhampton ...

Calciomercato - offerto un difensore della Premier League a Inter e Roma : Il nuovo corso del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina non prevede più spazio per Gary Cahill, che quest’anno in Premier League ha giocato solo ventuno minuti. Con la riapertura del mercato nel mese di gennaio potrebbe essere già tempo di cambiare aria per il difensore inglese che, secondo TMW, è stato proposto dal suo entourage a Inter e Roma. Nelle fila nerazzurre Cahill potrebbe coprire un’eventuale partenza di ...

Premier League - la cura di Solskjaer per il dopo-Mourinho : Allenare il Manchester United è un grande lavoro, il migliore al mondo, il lavoro dei sogni, non ho mai pensato che mi sarebbe successo. E adesso voglio godermi questi 5 mesi e dare il meglio di cui ...

Premier League - Everton-Tottenham 2-6 : doppiette di Son e Kane : A Goodison Park il Tottenham dà spettacolo, strapazza l'Everton e festeggia il Natale al terzo posto in Premier, a -6 dal Liverpool di Klopp. Al momentaneo 1-0 dell'Everton firmato da Theo Walcott ...