Povertà sanitaria | sempre più italiani ricorrono al Banco Farmaceutico e aumenta

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che l’epoca attuale non è più fondata sul lavoro, ma sul debito. Con tanti saluti all’articolo 1 della Costituzione. Il debito accomuna tutti i cittadini – salvo poche e fortunate categorie di nicchia – e persino tutti gli Stati, quantomeno quelli dell’area euro. Oggi, però, non si vive a debito solo per quanto concerne i consumi, per così dire, voluttuari: vacanze, autovetture, tecnologia. Ora il fenomeno riguarda anche i consumi “salva-salute” se non, addirittura, “salva-vita”.Lo conferma una notizia freschissima. Riguarda un rapporto sulladell’Agenzia Italiana del Farmaco che ha monitorato le richieste di medicinali da parte di persone in difficoltà economiche. Nell’ultimo quinquennio, èta del 22 per cento e ha avuto come destinatario il. Quest’ultimo è una fondazione no profit alla quale si ...