Porta il papà sordo al concerto rock | canta per lui nella lingua dei segni | il video

Il papà è sordo ma la figlia non rinuncia a Portarlo al concerto : così riesce a trasmettergli l’emozione della musica : Karri Carberry, 19 anni, ha portato il proprio papà Darrin, che è sordo, al concerto dei Three Days Grace a Edmonton, in Canada. La ragazza, quando la band canadese ha iniziato a suonare Just like you, ha cantato la canzone col linguaggio dei segni per coinvolgere il padre. Il batterista, dopo aver visto il video (con più di 14 milioni di visualizzazioni su Facebook) ha scritto a Karri, ringraziandola. E la stessa band lo ha pubblicato su ...

Gustavo Rodriguez - papà di Belen 'fuori di testa' : Portato in ospedale : Suona chitarra e violino e spesso improvvisa spettacoli durante gli shooting fotografici delle figlie Belen e Cecilia. È stato spesso ospite di trasmissioni televisive, dal Festival di Sanremo al ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo impazzisce/ Lancia oggetti dalla finestra - trasPortato di forza in ospedale : Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, impazzisce: urla e Lancia oggetti dal balcone. I medici dell'ambulanza decidono di portarlo in ospedale.

Gustavo Rodriguez - papà di Belen “fuori di testa” : Portato in ospedale : Se la notizia fosse confermata, non sarebbe un Buon Natale quello che si apprestano a passare i Rodriguez. Secondo la notizia riportata dal Corriere e rilanciata da altri quotidiani, Gustavo, papà di Belen, Cecilia e Jeremias, sarebbe stato portato in ospedale in evidente stato di alterazione. L’uomo avrebbe cominciato a urlare e lanciare oggetti dal balcone a Brera, dove abita, tanto da richiedersi l’intervento della polizia che ...

Loreto : il bimbo non aveva più speranze - il papà non si rassegna e lo Porta dalla Madonna : Secondo la leggenda furono gli angeli a portare a Loreto la casa di Maria. Uno dei luoghi santi per eccellenza in Europa che richiama annualmente centinaia di migliaia di fedeli. Pellegrini in cerca di una risposta. Semplici curiosi. E uomini e donne che chiedono un intervento alla Vergine Maria quando ogni speranza sembra perduta come nel caso della famiglia De Angelis. Una storia che vale la pena raccontare quando mancano pochi giorni alla ...

“Papà mi Porta in bagno e mi tocca” - uomo alla sbarra per le violenze sulla figlia 14enne : La ragazzina ha raccontato che per lungo tempo ha tenuto nascosto i fatti per paura che l'uomo fosse allontanato da casa e lasciasse sola la famiglia ma dopo l'ennesima violenza subita ha deciso di rivelare tutto alla zia facendo scattare le manette nei confronti del genitore adottivo ora a processo.Continua a leggere

Mori : «Mamma e papà - domenica Portatemi a teatro!» : Il riscontro da parte dei giovani che gli scorsi anni hanno assistito agli spettacoli è stato ottimo, tanto che alcuni di loro hanno anche deciso di continuare a vivere la ' magia del teatro ' ...

William e la salute mentale : «L’imPortanza di chiedere aiuto (soprattutto se si è papà)» : Cancro e Capricorno: opposti ma complementariHanno due stili di comunicazione differentiI punti di discordia«Proprio come ci prendiamo cura del nostro benessere fisico, dobbiamo occuparci pure della nostra salute mentale». Dal palco della conferenza This Can Happen, a Londra, il principe William torna su un argomento che gli sta particolarmente a cuore: lui, che già a settembre aveva rivelato di aver sfiorato la depressione quando lavorava come ...

Bonisoli : con Mosca Papa Porta avanti 'rivoluzione silenziosa' : San Pietroburgo, Russia,, 15 nov., askanews, - 'Papa Francesco sta cercando di portare avanti una rivoluzione silenziosa e umile, partendo da atti semplici e con la forza del dialogo'. Così il ...

Il video del papà virale - spinta al bimbo portiere : 'Cercavo solo di riPortarlo in posizione' : ... papà "invadente" come ribattezzato sui social grazie al video che sta spopolando in tutto il mondo . È successo in un match tra bambini Under-8 a Bow Street, nei pressi di Aberystwyth in Galles, ...

Denise Pipitone - la mamma e il papà si sono sposati. Il regalo per i 18 anni della figlia. Un gesto davvero imPortante : sono passati 14 anni da quel tragico 1 settembre 2004, dal giorno in cui Denise Pipitone sparì dai suoi cari, dai suoi affetti, dalle braccia protettive dei suoi genitori. Ma una data, forse è ancora più importante e merita di essere ricordata, quella del suo compleanno. Il 26 ottobre del 2000 nasceva in Sicilia Denise Pipitone, poi scomparsa da Mazara del Vallo, nella provincia di Trapani, meno di quattro anni dopo. Da quel giorno sono ...

