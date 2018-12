Perché si parla tanto della foto di Conte che suona la chitarra

Astori - parla la mamma : "Voglio un Perché. I controlli medici devono diventare ancora più sicuri" : Sono passati nove mesi e mezzo dalla morte di Davide Astori , scomparso lo scorso 4 marzo in una camera d'albergo a Udine dove si trovava in ritiro con la Fiorentina . La mamma dell'ex capitano viola, ...

Roma - parla De Rossi : ” Vi spiego il Perché della nostra crisi. In futuro…” : Daniele De Rossi, capitano della Roma, ai microfoni di Dazn ha fatto il punto sul momento dei gialloRossi spiegando i motivi della crisi attuale, e ha anticipato quale sarà il suo futuro. Intanto, il futuro pRossimo si chiama Juventus, l’avversario più difficile da affrontare nel periodo meno felice: “Abbiamo tanta pressione addosso, per via della nostra classifica, delle prestazioni. È un momento delicato, stiamo facendo meno ...

Michael Schumacher - come sta davvero? La Bild : «Ecco Perché nessuno può parlare» : Tutti continuano a interrogarsi sulle reali condizioni di Michael Schumacher, cinque anni dopo il grave incidente sciistico del 29 dicembre 2013: un team di fisioterapisti e medici continua a occuparsi dell’ex pilota di Formula 1, pluricampione del mondo, e lo assiste nella riabilitazione nella sua casa sul lago di Ginevra. Ma perché anche se molti conoscono le sue condizioni, quasi nessuno parla, mantenendo un forte riserbo sulla sua ...

Perché il ritiro degli Stati Uniti dalla Siria mi lascia perplesso. Parla il generale Camporini : Questo la dice lunga sulla situazione sociale, culturale e politica nell'area. Lei ha detto che gli Stati Uniti non hanno avuto un ruolo di primissimo piano in Siria. Può spiegarci meglio. Sono stato ...

Esonero Longo - parla Stirpe : “Ecco Perché scelgo Baroni” : Esonero Longo, IL FROSINONE SI AFFIDA A BARONI- La notizia era nell’aria già da qualche giorno, oggi è arrivata l’ufficialità. Moreno Longo non è più l’allenatore del Frosinone: fatale al tecnico l’ultima sconfitta contro il Sassuolo, il 2-0 incassato allo Stirpe domenica scorsa che ha di fatto sancito la fine del matrimonio con i ciociari. […] L'articolo Esonero Longo, parla Stirpe: “Ecco perché scelgo ...

Perché la riduzione dei parlamentari in questo momento rischia di essere "solo" uno spot : Come mai si è tornati a parlare in questi giorni della possibile riduzione del numero dei parlamentari: è un'ipotesi che...

Il Global compact arriva in Parlamento. Da Lucano a Manconi decine di firme Perché l'Italia aderisca : La maggioranza presenterà una risoluzione al Global compact, che sarà all'esame dell'Aula della Camera oggi pomeriggio. Secondo quanto si apprende, il testo impegna il governo a decidere sulla firma o meno dell'accordo proposto dall'Onu, dopo aver riferito all'assemblea e dopo un approfondito dibattito parlamentare, valutando anche i primi mesi di applicazione per gli altri paesi già firmatari.Intanto arriva un appello al ...

Perché Salvini e Di Maio pensano ora a ridurre il numero dei parlamentari : Un precedente pericoloso La prima è tutta politica, e qualcuno l'ha sollevata non senza malizia . Anche Matteo Renzi, è stato osservato, avviò le riforme costituzionali all'apice della gloria e ne ...

Perché Salvini e Di Maio pensano ora a ridurre il numero dei parlamentari : La cosa dovrebbe avvenire alla ripresa, dopo la fine delle vacanze natalizie e, soprattutto, chiuso almeno per il momento il capitolo della legge di bilancio. A rilanciare l’idea (un primo lancio risale allo scorso settembre, proprio nel momento in cui diveniva più caldo il confronto-scontro con l’Europa) uno dei due vicepremier, Luigi Di Maio. Ma l’altro vicepremier, Matteo Salvini, ha ripreso prontamente l’idea. ...

Fabrizio Corona e Asia Argento/ Dandolo accusa : 'Caro Furbizio - Perché lei ha invece parlato del contratto?' : Fabrizio Corona ha lanciato proprio il suo giornale online: Corona Magazine. Sul primo numero, torna a parlare di Belen Rodriguez ed anche di Asia Argento.

Vittorio Cecchi Gori torna a parlare dopo il malore : “Vi spiego Perché sono stato male” : A un anno dal malore che lo ha messo in pericolo di vita, Vittorio Cecchi Gori si racconta a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1. “Quel giorno lì per me è stato importante perché ho voltato pagina – ha detto il produttore cinematografico -. Purtroppo ero finito in mano a un avvocato e a un’altra persona, che era un amico, che mi hanno proprio tradito. Avevo capito che mi stavano facendo del male. Questa, forse, è stata una ...