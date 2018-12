Perché Mamma | ho perso l’aereo è uno dei migliori film di Natale di sempre

wired

: #Astori, parla la mamma: 'Voglio un perché. I controlli medici devono diventare ancora più sicuri'. La signora An… - Sport_Mediaset : #Astori, parla la mamma: 'Voglio un perché. I controlli medici devono diventare ancora più sicuri'. La signora An… - welikeduel : ? ? È quasi Natale e a Bologna che freddo che fa Io parto da Milano per passarlo con mamma e papà Il mondo fors… - itisarevival : Avevo messo la stessa foto su WhatsApp e Instagram e mia mamma mi fa 'ti prego toglila, sei bruttissima' e l'ho tol… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) È evidente che, per tutta una serie di ragioni – nostalgiche, tematiche, rituali – Vacanze die Una poltrona per due siano i duediper eccellenza degli ultimi 40 anni. Forse però a questa coppia sarebbe il caso di aggiungere anche, hol’aereo (Home Alone in originale)di Chris Columbus del 1990 che negli States rappresenta un culto assoluto (e i tipi di Google lo hanno capito perfettamente basando sullo spot per l’Assistant). La trama è piuttosto nota e facilmente riassumibile: il piccolo Kevin di 8 anni mal sopportato da tutti i parenti, viene dimenticato a casa nella confusione e nella fretta di raggiungere l’aeroporto per le vacanze di, e dopo un momento di gioia per avere la casa tutta per sé, deve poi difenderla da due ladri che vogliono entrarvi.Ecco 5 motivi per cui è il caso di mettereho...