Perché l’Italia continua a permettere la vendita di armi all’Arabia Saudita?

Rischio Sismico e Vulcanico : Perché l’Italia ne è così esposta? La Storia Geo-tettonica del nostro Paese : Come ormai è risaputo, l’Italia è un Paese a Rischio Sismico e Vulcanico, con una quantità enorme di faglie attive che coprono quasi l’intero Paese. Il motivo per cui l’Italia è zona sismica è riconducibile alla sua struttura geologica, data da movimenti lenti ed inesorabili che ormai avvengono da milioni di anni. Inutile ricordare i terremoti devastanti degli ultimi anni, oppure lo sciame Sismico delle settimane precedenti avvenuto nei pressi ...

Perché sarà molto difficile che l’Italia eviti la procedura d’infrazione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a Bruxelles e a breve incontrerà il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker per discutere della legge di bilancio italiana e cercare di evitare la procedura di infrazione per deficit eccessivo. Indiscrezioni sostengono che la trattativa sarà molto dura Perché l'Italia non intende abbassare il deficit sotto il 2% come richiesto da Bruxelles.Continua a leggere

Perché la Francia può sforare il 3% e l’Italia no : Il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici ha spiegato che la Francia, a differenza dell'Italia, può permettersi di sforare il tetto del 3% per finanziare le misure annunciate da Macron. Come mai per la Francia questa possibilità esiste mentre l'Italia rischia invece la procedura di infrazione?Continua a leggere

Che cos’è il Global compact e Perché l’Italia vuole rimanerne fuori : Qual è la posizione dell’Italia, quale quella degli altri paesi europei e perché in Belgio il Global compact rischia di far cadere il governo. Leggi

Cos’è il “Global Compact” e Perché l’Italia non vuole più firmarlo : È un documento dell'ONU sull'immigrazione e solo due mesi fa il governo italiano lo aveva definito di «importanza fondamentale»

L’Italia accusa Malta : migranti lasciati in mare 200 a Pozzallo “Perché non annegassero” : L’imbarcazione ha virato verso L’Italia ed è approdata in serata a Pozzallo (Ragusa). Poi si è inclinata su un fianco: sbarcati tutti i migranti, fra loro anche cinque neonati. Il ministro dell’Interno: «Il pattugliatore maltese li ha abbandonati. È l’ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace»

Perché la risposta del governo ai rilievi europei è un boomerang per l’Italia : Roma. Al culmine di una giornata di tensione sulla giostra dei mercati finanziari, con lo spread che ha toccato i 336 punti per poi chiudere a 326, arrivano commenti molto preoccupati da Francoforte. Danièle Nouy, capo della vigilanza della Bce, dopo aver ricordato il precedente della Grecia, dice c

Borse ko con l’hi-tech - lo spread riparte Btp Italia lenti anche oggi|Ecco Perché Analisi : L’Italia isolata dai partner Ue : È il livello più alto dallo scorso 19 ottobre. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%. Wall Street in rosso appesantisce le piazze europee. A Milano giù Banco Bpm

Lo spread torna caldo : ora è a quota SpreadVal Perché il Btp Italia non decolla? 3 ragioni Analisi : L’Italia isolata dai partner Ue : È il livello più alto dallo scorso 19 ottobre. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%. A Milano crolla Banco Bpm

Lo spread torna a volare : è a quota SpreadVal Perché il Btp Italia non decolla? 3 ragioni Analisi : L’Italia isolata dai partner Ue : È il livello più alto dallo scorso 19 ottobre. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%. A Milano crolla Banco Bpm

Manovra - Tria : “Crescita Ue rallenta - si parli di questo. Attacchi all’Italia? Perché molti hanno difficoltà politiche interne” : L’Italia non ha intenzione di cambiare la Manovra di bilancio per il 2019, ma il dialogo con la Commissione europea prosegue per evitare uno scontro “che non ha ragione di esistere”. Anche Perché non ci sono pregiudizi anti-italiani, semmai “posizioni di alcuni Paesi molto rigide sulla politica economica che non condivido. C’è la posizione non dico ufficiale, ma quasi, che le politiche fiscali espansive si adottano solo quando si è ...

Perché Bolsonaro farà fatica a “regalare” Battisti all’Italia senza un blitz : Roma. Solo con un blitz illegale il Brasile può prendere l’ex terrorista rosso Cesare Battisti e spedirlo in Italia. Ma in cambio di cosa il presidente Jair Bolsonaro sarebbe disposto a violare la legge brasiliana, dopo che suo figlio ha promesso al ministro Matteo Salvini l’estradizione come “regal

Le tre parole di Draghi che spiegano Perché oggi non sarà la Bce a salvare l’Italia : Roma. l’Italia si sta autoinfliggendo una crisi da manuale. Il governo ha presentato una manovra insostenibile, con previsioni irrealistiche, bocciata ieri dalla Commissione europea e prima dalle agenzie di rating, dalle istituzioni internazionali, dagli organismi indipendenti nazionali e soprattutt

L’Italia è poco innovativa Perché la Pubblica Amministrazione tira il freno a mano : Ci sono 25 paesi al mondo in cui le persone imparano velocemente, le aziende innovano e l’istruzione galoppa. L’Italia è 31ma, esattamente come lo scorso anno. Quanto siamo competitivi in termini di economia globale è chiaramente scritto nel Global Competitiveness Report 2018, consultabile online in versione integrale a questo link. La grossa novità di quest’anno è che il World Economic Forum ha cambiato le carte in tavola, e ...