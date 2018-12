Pensiero del giorno – Soli nell’ Universo

F1 - Wolff e quel dolce Pensiero per Schumacher : parole toccanti quelle del team principal della Mercedes : Il manager austriaco ha parlato di Michael Schumacher, sottolineando come manchi moltissimo al team Mercedes “Schumi è sempre nei nostri pensieri“. Lo dice il team principal della Mercedes, Toto Wolff, parlando del sette volte campione del mondo in un’intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag. Lapresse/Photo4 “Michael è sempre presente nella mia vita personale e alla Mercedes. Pensiamo sempre a lui“, ...

La lezione di Severino E Bresciaoggi vola sulle ali del Pensiero : Il vicedirettore Riccardo Bormioli, il vicecaporedattore Piergiorgio Chiarini, il caposervizio del settore sport, cultura e spettacoli Vincenzo Corbetta, insieme a chi scrive e a Gian Paolo ...

Il Pensiero del Papa torna ai migranti e difende il Patto Mondiale : 'Sia strumento di compassione' : In un borgo sperduto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la scintilla della felicit per il mondo intero ha aggiunto il Papa commentando le letture di questa ...

Antonio Megalizzi - il Pensiero di Paolo Liguori : "Commosso dalla sua idea precisa e concreta dell'Europa" : A "Stasera Italia" parole di grande affetto da parte del direttore di Tgcom24 per il giornalista morto a Strasburgo.

Trento. Attentato Strasburgo : il Pensiero del sindaco Andreatta ad Antonio Megalizzi : “Siamo addolorati e in apprensione per il ferimento del nostro concittadino Antonio Megalizzi, colpito nell’Attentato che ieri sera ha portato

Pensiero del giorno – Cronaca nera : Dice il giornalista e opinionista Michele Serra: ‘Il sospetto è che l’angosciosa percezione di un salto di qualità del male e della violenza sia dovuta soprattutto a una assai più diffusa conoscenza di crimini sempre avvenuti, ma solo oggi diventati di materia prima quotidiana di un sistema mediatico cresciuto in maniera esponenziale’. Sarò sincera. Seguo i programmi televisivi e la maggior parte dell’informazione solo parzialmente. L’enfasi e ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano un anno d’amore : il dolce Pensiero del pilota per la fidanzata [FOTO] : Francesca Sofia Novello festeggia un anno d’amore con Valentino Rossi: il meraviglioso pensiero del pilota per la modella finisce sui social È passato un anno da quando Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si sono ufficialmente fidanzati. Come festeggeranno i due piccioncini questa data speciale? Dopo una capatina dal parrucchiere, la modella fidanzata del pilota di Tavullia dà un assaggio ai suoi follower sulla giornata che ...

Pensiero del giorno Dio e Natura : Astrofisico,cosmologo e ambientalista canadese, Hubert Reeves ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione della scienza spaziale. Inoltre si occupa di ambiente e di ecologia promuovendo libri e ...

Pensiero del giorno – Dio e Natura : ‘L’uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una Natura visibile. Senza rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è quel Dio che sta venerando’. Astrofisico,cosmologo e ambientalista canadese, Hubert Reeves ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione della scienza spaziale. Inoltre si occupa di ambiente e di ecologia promuovendo libri e filmati.Chi più di lui ha potuto riflettere e osservare la Natura da ...

La Notte dei Filosofi a Napoli : così Partenope diventa la culla del Pensiero occidentale : Dal 5 al 7 dicembre Napoli sarà il centro del pensiero Filosofico occidentale con la "Notte dei Filosofi" al cui centro vi sarà il tema della democrazia. Tre giorni di incontri, dibattiti, performance e riflessioni che vedranno la prima Assemblea di Filosofia per la città tenuta a battesimo da Aldo Masullo.Continua a leggere

Esonero Di Francesco? Ecco il Pensiero del tecnico della Roma : Roma, Eusebio Di Francesco non teme d’essere esonerato dal ruolo di allenatore giallorosso dopo la gara contro il Real Madrid “Io ho sempre sentito grande fiducia da parte della società. So che il calcio è il calcio e il risultato di domani è importante“. Lo dice l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, due giorni dopo il ko di Udine, quarta sconfitta in campionato dei giallorossi che sono settimi in ...

Pensiero del giorno – Un Nuovo Umanesimo : Il filosofo, scrittore e poeta statunitense Henry David Thoreau diceva : ‘Grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come hanno fatto con la Terra’. Thoreau visse tra il 1817 e il 1862 quindi non ha potuto assistere a ciò che si è verificato nel secolo successivo. Gli uomini hanno imparato effettivamente a volare, a solcare il cielo con mille oggetti volanti, hanno inviato sputnik, satelliti e sonde in quantità nello spazio. ...

Convegno del Cenacolo del libero Pensiero. Zuccaccia : 'Superare la tecnica in modo che a un certo punto prevalga l'uomo con la sua ... : Roberto Sanseverino, docente di economia dei sistemi bancari e finanziari all'Università Lumsa di Roma, si è invece focalizzato sugli scenari e i trend dell'economia e della finanza mondiale e su ...

Il Pensiero veloce della politica : com'è cambiato tutto : Non ne sappiamo abbastanza. Il mondo ci ha trasformato sotto i nostri stessi occhi, ma stentiamo a capire il senso dei cambiamenti e le loro conseguenze. La digitalizzazione delle nostre vite ha cambiato il modo in cui si formano le idee e, soprattutto, si distribuiscono tra gli altri. Quelle politiche, innanzitutto. Non abbiamo una guida, una comprensione di come il mezzo (i social media) abbiano cambiato, per sempre, il messaggio. Siamo con ...