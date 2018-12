Patch di dicembre per Huawei Mate 20 Pro | Samsung Galaxy A3 e A7 2017

Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia - P8 Lite 2017 le Patch di dicembre : Giornata di aggiornamenti per Huawei: i Mate 10 Pro e P8 Lite 2017 Italiani stanno trovando aggiornamenti software sotto l'albero di Natale. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia, P8 Lite 2017 le patch di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Le Patch di dicembre per i Google Pixel 3 avrebbero sistemato i problemi della fotocamera sulle app di terze parti : problemi con la fotocamera sulle app di terze parti per i Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL? L'aggiornamento alle patch di sicurezza di dicembre 2018 dovrebbe aver risolto tutto secondo quanto testimoniato da alcuni utenti.

Per nulla nel dimenticatoio il Huawei P10 Lite : Patch 377 di dicembre disponibile : Il cruccio principale di tanti possessori del Huawei P10 Lite è se e quando arriverà Android 9 Pie e EMUI 9 sul loro telefono (considerando che la ex ammiraglia Huawei P10 già beneficiano del programma beta dell'aggiornamento). Eppure, senza guardare troppo in la, bisognerebbe pure accontentarsi del lavoro certosino e paziente degli sviluppatori che non hanno intenzione di abbandonare (dal punto di vista software) il telefono.

Samsung Galaxy J6 (2018) - Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le Patch di dicembre e altre novità : Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3: i tre smartphone, nfatti, hanno ricevuto un nuovo aggiornamento

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono le Patch di dicembre - LG G6 quelle di novembre : Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge e LG G6 stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti con le patch di dicembre per Samsung e novembre per LG.

Italia in primissima linea coi Samsung Galaxy S7 Edge e la Patch di dicembre : da oggi i Vodafone : Un Natale molto intenso anche per i possessori di un Samsung Galaxy S7 Edge e del modello flat qui in Italia, considerando il fatto che proprio oggi 20 dicembre è iniziata la distribuzione dell'aggiornamento mensile anche nel nostro Paese. Contrariamente a come siano andate le cose in questo 2018, a godere di una corsia preferenziale sono i modelli brandizzati Vodafone, visto che all'interno della pagina dove sono collocati tutti i firmware

Apprezzabili segnali per l'Asus ZenFone 3 Max con la Patch 503 il 20 dicembre : Torna finalmente di moda uno smartphone come il cosiddetto Asus ZenFone 3 Max, considerando il fatto che oggi 20 dicembre viene annunciato in uscita un nuovo aggiornamento per lo smartphone Android. Al momento le notizie trapelate a tal proposito sono frammentarie, ma rappresentano in ogni caso un segnale apprezzabile per il pubblico dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso con voi su questa famiglia pochi giorni fa.

OxygenOS Open Beta 21 e 23 per OnePlus 5T e 5 : Patch di dicembre - ma non solo : OnePlus 5T riceve la OxygenOS Open Beta 21, OnePlus 5 la Open Beta 23: entrambe condividono gli stessi punti focali. Vediamo di cosa si tratta

Perfettamente in linea il Samsung Galaxy Note 8 TIM - Patch di dicembre XXS5CRK4 : Un colpo di fortuna sta interessando i possessori dei Samsung Galaxy Note 8 TIM, solitamente scanditi da una marcia più compassata quando si tratta di ricevere gli ultimi aggiornamenti disponibili, seppur relativi alla sicurezza, e quindi non comprensivi di profondi cambiamenti. Questa volta l'operatore blu ha smentito tutti, garantendo al phablet di passata generazione la patch di dicembre 2018, praticamente ad un paio di giorni di distanza

Patch di dicembre per Samsung Galaxy A5 2017 e A8 2018 e quarta beta di Android 9 Pie per Galaxy S9 : Ecco arrivate le nuove Patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy A5 2017 e Galaxy A8 2018. E nel mentre è disponibile anche un aggiornamento alla versione beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ con migliorie varie e correzioni di bug.

Insaziabile Samsung Galaxy S7 con la Patch di dicembre in Europa da oggi : Stiamo vivendo un periodo piuttosto intenso per il Samsung Galaxy S7 dal punto di vista software. Pochissimi giorni fa, su queste pagine, vi abbiamo parlato del rilascio dell'aggiornamento di novembre per chi in Italia ha deciso di puntare sui modelli brandizzati Wind, come potrete notare dall'apposito articolo. oggi 18 dicembre, invece, stiamo assistendo all'arrivo sul mercato di un nuovo aggiornamento, anche se al momento della pubblicazione

La OxygenOS Open Beta 9 per OnePlus 6 introduce le Patch di dicembre e altre novità : Alle porte del Natale, OnePlus aggiorna il canale OxygenOS Open Beta di OnePlus 6 con le patch di sicurezza di dicembre. La scorsa release […]

Le Patch di dicembre arrivano sui Samsung Galaxy Note 9 in Europa e sui Samsung Galaxy Note 8 in Italia : I Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Note 8 si aggiungono all'elenco di smartphone per i quali il produttore coreano ha rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di dicembre

Samsung Galaxy J6+ e J4 ricevono le Patch di sicurezza di dicembre : Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di dicembre 2018.