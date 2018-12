Papa Francesco celebra la messa di Natale a San Pietro

Santa Messa Vigilia di Natale 2018/ Diretta in video streaming : Papa Francesco "gustiamoci il dono di Gesù" : Santa Messa della Vigilia di Natale 2018: Papa Francesco in Vaticano celebra la Natività del Bambino Gesù. Diretta streaming video, omelia e celebrazione

'Chi abusa dei bambini si prepari alla giustizia divina' : l'appello di Papa Francesco : Guai al mondo per gli scandali! E' inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!''. Il discorso di Papa Francesco, dai toni molto accorati, è stato ...

Papa Francesco nell'Angelus prega per le vittime dello tsunami in Indonesia : Cari fratelli e sorelle, La liturgia di questa quarta domenica di Avvento pone in primo piano la figura di Maria, la Vergine Madre, in attesa di dare alla luce Gesù, il Salvatore del mondo. Fissiamo ...

Nogarin da Papa Francesco - "una grande emozione" : Il sindaco all'incontro dei rappresentanti della Protezione Civile Nazionale e dei sindaci delle città segnate dalle calamità

Papa Francesco va da Benedetto XVI per gli auguri di Natale : Il Pontefice si è recato al Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano per fare gli auguri di Natale al Papa emerito Benedetto XVI.Continua a leggere

Papa Francesco - Davide e Giuda. Ai pedofili come ai mafiosi : "convertitevi e consegnatevi" : "Nel mondo turbolento, la barca della Chiesa quest'anno ha vissuto e vive momenti difficili, ed è stata investita da tempeste e uragani" afferma Papa Francesco. Uragani, appunto. Gran parte dell'annuale discorso del Pontefice per gli auguri di Natale alla Curia si concentra sugli scandali degli abusi sessuali sui minori che da decenni ormai scuotono la Chiesa e che hanno vissuto una nuova recrudescenza nel 2018: dal Cile, agli Stati ...

Emanuela Orlandi - il fratello Pietro contro Papa Francesco : "Ha alzato muro di gomma" : Pietro Orlandi: "Per la Chiesa la scomparsa di Emanuela è un argomento chiuso; dentro di me il livello di rabbia sale ogni...

Pedofilia - Papa Francesco : 'Stop agli insabbiamenti del passato - grazie ai media per avere denunciato gli orchi' : Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!'