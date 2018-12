Paola Barale | la confessione di Claudio Lippi | “Ho scoperto…”

Paola Barale/ Anche Raz Degan smentisce il ritorno di fiamma : 'Sono un lupo solitario' : Paola Barale e Raz Degan non stanno più insieme. Entrambi, in due interviste diverse, tornano sul passato, e in particolare su una mancata esperienza.

Paola Barale in ospedale fa un appello : cosa è successo. FOTO : Paola Barale pubblica una FOTO in ospedale e spiega cosa è accaduto Paola Barale ha caricato ieri sera sul suo profilo Instagram una FOTO in cui è apparsa davanti ad un letto all’interno dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Nulla di grave è accaduto alla bionda conduttrice, anzi: Paola Barale in ospedale ha voluto utilizzare i suoi seguitissimi social per fare un toccante appello, apprezzato dai suoi numerosi fan. L’ex ...

Paola Barale da single ho riscoperto lo spirito giusto : La showgirl Paola Barale attraverso le pagine del settimanale “Oggi” fa un bilancio della sua vita a 51 e da donna single: ”A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita di coppia.”. La Barale oggi è single dopo lunghe relazioni travagliate anche quella con Raz Degan, ha rivelato di aver trovato la chiave per ...

Paola Barale ho scoperto la libertà è meravigliosa : In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” Paola Barale fa un bilancio della sua vita a 51 e da donna single: ”A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita di coppia.”. La Barale oggi è single dopo lunghe relazioni travagliate anche quella con Raz Degan, ha rivelato di aver trovato la chiave per affrontare la vita con lo ...

Paola Barale : "Io voglio vivere - non sopravvivere" : Paola Barale, dopo essere stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e nella prima puntata di Mai dire Talk su Italia 1, torna a parlare dalle colonne del settimanale Oggi, facendo il punto della situazione relativamente alla propria vita da cinquantunenne single, da "donna nuova": A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata una ...

Paola Barale : "Io voglio vivere - non sopravvivere" : Paola Barale, dopo essere stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e nella prima puntata di Mai dire Talk su Italia 1, torna a parlare dalle colonne del settimanale Oggi, facendo il punto della situazione relativamente alla propria vita da cinquantunenne single, da "donna nuova": A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata ...

Paola Barale / 'Sono una donna nuova : ho scoperto che la libertà è una cosa meravigliosa' : PAOLA BARALE si confessa al settimanale Oggi: "Credevo ci sarebbe stata una vita di coppia, ma single non vuol dire essere sola"

Paola Barale - a 51 anni la confessione : 'Non credevo di arrivare così a questa età'. Amore e tv - le sue spine : A 51 anni, Paola Barale è arrivata al momento dei bilanci. La presentatrice lanciata da Mike Bongiorno a La ruota della fortuna intervistata dal settimanale Oggi si definisce 'una donna nuova': 'A ...

Paola Barale/ Credevo ci sarebbe stata una vita di coppia - ma single non vuol dire essere sola : Paola Barale si confessa al settimanale Oggi: "Credevo ci sarebbe stata una vita di coppia, ma single non vuol dire essere sola"

Paola Barale fa una confessione choc : “Io voglio vivere - non…” : Paola Barale parla della sua vita: “Ho scoperto la libertà…” Paola Barale ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di Oggi. E in questa occasione ha parlato della sua vita, facendo una dichiarazione choc, che ha lasciato i suoi tantissimi fan davvero a bocca aperta. Cosa ha detto? La donna ha rivelato: “Io voglio vivere, non sopravvivere. Ho scoperto che la libertà è una cosa meravigliosa…Sono un ...

Paola Barale inedita : “Credevo ci sarebbe stata una vita di coppia” : Paola Barale si confessa: “Credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita di coppia. Io voglio vivere, non sopravvivere. sono una donna nuova” Paola Barale (51 anni), conduttrice, attrice, showgirl e volto storico del piccolo schermo italiano, si è confessata, rilasciando un’intervista inedita al settimanale Oggi (nel numero in edicola da mercoledì 19 […] L'articolo Paola Barale inedita: “Credevo ci sarebbe ...

Paola Barale dopo Raz Degan : ‘Sto bene anche senza un compagno’ : A 51 anni Paola Barale si definisce “una donna nuova”, con nuove consapevolezze e alcune certezze che riguardano anche la sua vita sentimentale. dopo una lunga storia con Raz Degan che continua a far sognare i loro sostenitori e, ancora prima, il matrimonio con Gianni Sperti, la conduttrice rivela: “A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, ...

Paola Barale - la nuova vita dopo Raz Degan : Paola Barale torna a parlare di sé e della sua nuova vita da single, dopo la confessione a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo. La showgirl si è raccontata al magazine Oggi, definendosi una donna nuova e libera, anche se a 20 anni si sarebbe immaginata diversamente: Una donna nuova. A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita ...

Paola Barale : "A 50 anni - ho scoperto la libertà e non mi precludo nulla. Single non vuol dire essere sola" : Paola Barale, storica conduttrice e volto simbolo della tv anni Novanta, oggi ha 51 anni portati benissimo e, dopo una lunga storia con Raz Degan e un matrimonio con Gianni Sperti, si racconta in maniera inedita al settimanale Oggi, nel numero in edicola da mercoledì 19 dicembre 2018.Sono una donna nuova. A vent'anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un'altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che ...