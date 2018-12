Palermo | nuovo CdA | ancora vacante la carica di presidente

Palermo calcio : Clive Richardson è il nuovo proprietario del club : Sta per iniziare una nuova era per il Palermo calcio. Infatti, proprio in queste ultime ore, è stato annunciato che Clive Richardson sarà il nuovo patron del club siciliano, alla guida di una cordata che avrebbe rilevato il club dall'ormai ex presidente Maurizio Zamparini. Clive Richardson è un imprenditore britannico che negli ultimi anni si è distinto per aver collaborato con numerose aziende inglesi (e non solo) avviando delle interessanti ...