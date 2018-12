Pagellone 2018 - i voti allo sport italiano : golf mai così bene - rivelazioni tennis e vela. Atletica e calcio : non ci siamo : IL Pagellone 2018 DELLO sport italiano Atletica, 5 – La Regina degli sport è sempre malata in casa Italia anche se si sono visti degli sprazzi di salute, soprattutto a livello prestazionale: il 9.99 di Filippo Tortui sui 100 metri (primo italiano capace di abbattere il muro dei 10 secondi sulla distanza simbolo) e il 2.02 saltato da Elena Vallortigara sono indubbiamente risultati di lusso che verranno ricordati nei prossimi anni. Al ...

Politica - il Pagellone 2018 : bocciati Renzi - Fico e Toninelli. Promossi Salvini - Conte e Tria : Il 2018 è stato l'anno dei mondiali nel calcio e delle elezioni legislative nel mondo della Politica. Per entrambi gli ambiti l'evento per antonomasia. E se i risultati del Pallone...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. IL Pagellone. Greg e lo smalto ritrovato : un argento di valore! Pellegrini infinita : ancora sul podio iridato : GregORIO PALTRINIERI 8.5: E’ un argento che vale tantissimo, anche e soprattutto per la rabbia mostrata alla fine da Gregorio Paltrinieri. Coraggioso, determinato, consapevole delle sue possibilità, Paltrinieri spariglia le carte di una gara che Romanchuk aveva immaginato e disegnato in modo differente. Va vicino al colpaccio, ai 1000 metri ci crede fortemente perchè Romanchuk staziona a circa due secondi di distacco, poi gli manca ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018 IL Pagellone. Niente medaglie nella giornata dei record ma è un’Italia che cresce bene! Delusione Scozzoli : ILARIA CUSINATO 8: La prestazione di maggiore spessore tecnico, in finale, è proprio la sua con un record italiano strepitoso che però non basta per la medaglia perché in questa specialità la concentrazione di specialiste della vasca corta e di campionesse è elevatissima. Il 2’06″17 con cui scalza la “gommata” Segat è una dichiarazione di intenti in vista della lunga estate Mondiale e di un futuro roseo anche nella ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. IL Pagellone. Martina Carraro : il bronzo della maturità. Federica Pellegrini : è l’addio ai 100? : Martina Carraro 8.5: Dieci anni sono passati da quando, giovanissima, seppe conquistare la convocazione ai Mondiali di Roma, stupendo tutti. Due lustri dopo Martina Carraro si va a prendere il primo podio internazionale di una carriera che sembra arrivata finalmente al culmine. La scelta del trasferimento da Bologna a Imola, di essere allenata dallo stesso tecnico del fidanzato Fabio Scozzoli, si è rivelata vincente e lei non ha avuto mai ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. IL Pagellone – Detti - rientro coi fiocchi. Cusinato - Pellegrini e 4×100 : è legno pregiato! : Voti alti per buona parte dell’ItalNuoto nella prima giornata dei Mondiali di Hangzhou che si è conclusa con il bronzo di Gabriele Detti e tre quarti posti, con risultati cronometrici molto positivi per gli atleti azzurri. Ecco l’analisi delle prove degli italiani. GABRIELE Detti 9: Che rientro per il campione livornese che, in una gara complicatissima, dominata dal lituano Rapsys, riesce ad agguantare con le unghie e con i denti un ...

Formula 1 - il Pagellone team della stagione 2018 - : DA MERCEDES A WILLIAMS Dopo aver valutato le stagioni di ognuno dei 20 piloti impegnati nel mondiale di Formula 1 2018, ora tocca alle squadre. Dalla Mercedes alla Williams , andando in ordine di ...

IL SUPERPagellone DI OTTOBRE 2018 : Ed eccoci al momento del nostro SUPERPAGELLONE del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di OTTOBRE 2018.

Ginnastica - Mondiali 2018 : il Pagellone. Biles fenomeno - Derwael e Liu da urlo - Mustafina commuove - l'Italia si difende : La belga incanta sugli staggi, sembrano fatti su misura per lei e si laurea Campionessa del Mondo dopo aver già vinto gli Europei: primo oro della storia per il suo Paese, una vera pioniera . E quel ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : il Pagellone. Biles fenomeno - Derwael e Liu da urlo - Mustafina commuove - l’Italia si difende : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, disputati all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, hanno regalato grande spettacolo ed emozioni. Di seguito le pagelle delle ginnaste che si sono messe maggiormente in luce. SIMONE Biles: 10. La ginnasta dei record (14 ori e 20 medaglie complessive ai Mondiali), la marziana della Polvere di Magnesio che riesce ad andare oltre i limiti umani con un’acrobatica che viene ...