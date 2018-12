OSCAR 2018 – Lo sportivo paralimpico dell’anno è… La top 5 | show di Tapia | Bebe Vio

oasport

(Di lunedì 24 dicembre 2018) L’universoregala sempre grandi emozioni all’Italia, ilnon ha deluso le aspettative e gli azzurri hanno conquistato medaglie nelle grandi competizioni internazionali in cui erano presenti. OA Sport assegna l’per il miglior atletadell’anno, questa la nostra top 5:PRIMO POSTO – ONEY: Un anno davvero indimenticabile per il simpaticissimo italo-cubano che ricorderà a lungo questa stagione per i risultati ottenuti e per le emozioni provate. Doppio oro agli Europei di atletica paralimpica dove vince nel lancio del disco categoria F11 con annesso record del mondo e poi si replica nel peso, confermandosi il padrone di queste specialità tra i non vedenti dopo aver fatto saltare il banco alle Paralimpiadi di Rio 2016. Il 42enne non si limita a giganteggiare in pedana ma si esalta anche in altri contesti, ...