Oroscopo di gennaio | Leone ' travolto' dalla passione

Oroscopo classifica gennaio 2019 : grandi progetti per il Sagittario : gennaio 2019 vede delinearsi nel cielo Saturno in Capricorno, Urano retrogrado in Ariete e Nettuno in Pesci per quanto riguarda i pianeti lenti. Nei veloci troviamo Venere che danza tra il Sagittario ed il Capricorno e Marte in Ariete. Cosa riserveranno gli astri ai nativi per il primo mese del 2019? Sul podio 1° posto Sagittario: il trigono tra Venere e Marte in onda nella prima settimana impreziosirà la vita amorosa dei nati del segno che ...

Oroscopo del 2 gennaio : Leone e Sagittario in forma : Mercoledì di inizio anno che vede il Leone ed il Sagittario rimettersi in forze, dopo i giorni scorsi, e l'Acquario romantico nelle questioni amorose. Sarà un 2 gennaio energico per i segni di fuoco, mentre per il Toro si prevede un po' di malumore sul posto di lavoro. Toro scontroso Ariete: Saturno inizierà a bacchettare i nativi di prima decade che non hanno adempiuto ai loro doveri personali e professionali. L'umore potrà essere altalenante ...

Oroscopo - Simon and The Stars e quella spaventosa certezza : cosa accadrà (e a chi) a gennaio 2019 : Simon & The Stars, al secolo Simone Morandi, è l'astrologo del momento. Il volto noto di Vieni da me anticipa per ora solo gennaio 2019, in attesa di snocciolare l'intero Oroscopo dell'anno che arriverà. Ecco le prime chicche. Ariete: a gennaio l’istinto ha la meglio su un’ostinata razionalità. Se

Zodiaco 2019 - Oroscopo Paolo Fox : le previsioni di gennaio : oroscopo 2019: le previsioni zodiacali di Paolo Fox per il mese di gennaio Mancano solo dieci giorni all’arrivo dell’anno nuovo e, soprattutto, alla messa in onda della puntata speciale de I Fatti Vostri di fine anno dove, lunedì 31 dicembre, Paolo Fox svelerà le sue previsioni dell’oroscopo del 2019 segno per segno. In attesa, quindi, di venire a conoscenza di quello che sarà lo Zodiaco di tutto il 2019, scopriamo le ...

Oroscopo del 1° gennaio : Cancro e Scorpione romantici : La Luna sarà in Scorpione sino al tardo pomeriggio per poi trasferirsi nel vivace segno del Sagittario. Favorite le relazioni di coppia per Cancro e Scorpione, meglio i flirt per il segno dei Pesci. Cancro galante Ariete: testardi e gelosi. Continua sulla falsa riga dei giorni scorsi il malumore dei nativi in amore. Gelosie e vecchi rancori non saranno messi da parte ed il partner li farà adirare ancor di più chattando con l'amica ...

Oroscopo di gennaio - grandi progetti per il segno del Cancro : L'inizio dell'anno ci porta ad elaborare le prime previsioni astrologiche apportando una ventata di novità e coinvolgendo ciascun segno dello Zodiaco. In questo articolo andremo ad analizzare l'Oroscopo di gennaio dedicato al segno del Cancro, sensibile e amante delle piccole cose. Come sarà l'amore e la fortuna nel lavoro nel primo mese dell'anno? Come se la caverà il Cancro nei rapporti amorosi e nella sfera professionale? L'Oroscopo ...

Oroscopo di gennaio 2019 : l'anno inizia bene per Leone - Bilancia - Vergine e Pesci : C'è attesa sulle previsioni astrali del primo mese del 2019. gennaio garantirà fortuna e positività soprattutto ai segni d'aria (prevalentemente Gemelli e Bilancia, meno Acquario). In amore dominano i nati sotto il segno di Sagittario, assieme ai segni di terra (Toro e Vergine). Sotto l'aspetto professionale Oroscopo favorevole per Pesci e Cancro. Salute e benessere al top per il Leone. I segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): salute e ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 gennaio : per il Leone si risveglia l'amore : Cosa riserveranno i Pianeti ai 12 segni zodiacali? Come andranno Amore e Lavoro per i nativi? Ariete: Adesso si fa sul serio. Meglio mettersi di buona lena per consolidare i progetti in essere o iniziando a crearne di nuovi dalle idee che balenano loro in testa da novembre scorso. Saturno li guarderà severamente non perdonando alcun errore....Continua a leggere

Oroscopo gennaio segni mobili : Sagittario innamorato - Pesci spaesato : Cosa riserverà questo primo mese al Sagittario, Gemelli, Pesci e Vergine? Come andranno le relazioni amorose ed i progetti lavorativi per i segni mobili? Le previsioni svelano gli andamenti di gennaio 2019. Iniziamo subito con il dire che il Sagittario potrà sperare in un nuovo amore mentre i Pesci farebbero bene a voltare pagina. Le previsioni per i segni mobili Sagittario: il trigono di Venere nel loro segno e Marte in Ariete renderanno questo ...

Oroscopo gennaio segni fissi : Leone in forma - Acquario energico : Cosa riserverà questo primo mese ad Toro, Leone, Scorpione e Acquario? Come andranno le relazioni amorose ed i progetti lavorativi per i segni fissi? Le previsioni svelano gli andamenti di gennaio 2019. Iniziamo con il dire che il Leone godrà di ottima forma sia fisica che mentale mentre l'Acquario avrà molta energia. Toro: Mercurio congiunto a Saturno in Capricorno aiuterà i nativi a realizzare un progetto lavorativo a cui hanno dato il via nel ...

Oroscopo gennaio - Gemelli : imprevisti dietro l'angolo - vietato arrendersi : Nel mese di gennaio la fortuna camminerà con i Gemelli fianco a fianco sia nel lavoro che in famiglia e nella coppia. Sarà fondamentale cogliere l'attimo ed essere coraggiosi per beneficiare degli effetti benefici degli astri. Mercurio sarà favorevole anche in questioni più difficili come un investimento, debitamente portato a buon fine grazie soltanto ad una dose spropositata di pazienza e audacia fuori dalle righe. Amore e rapporti ...

Oroscopo gennaio - Toro : con il tempo si riscuoteranno successi : Quello di gennaio sarà un clima ricco di cambiamenti significativi per i nati sotto il segno del Toro. L'influenza di Plutone favorirà il raggiungimento di scopi che hanno bramato da tempo, ma saranno pienamente realizzati solamente se si darà ascolto ai consigli degli amici o del/della partner. Non va decisamente bene per quanto riguarda l'amore o, comunque, gli affetti in generale che potrebbero avere una forte battuta d'arresto nella seconda ...

Oroscopo gennaio - Ariete : aspetti positivi per tutto il mese - lavoro scoppiettante : A gennaio ci sarà Marte ad illuminare il segno dell'Ariete, e questo porterà tantissima positività che andrà incrementandosi per tutta la durata del mese. Il lavoro in particolare sarà scoppiettante e ricco di successi che saranno di grande aiuto alle finanze. Oltre ai desideri che verranno ampiamente realizzati, ci saranno dei problemi finalmente risolti entro gli ultimi giorni. Dovrebbero comunque prestare attenzione a dosare la loro ...

Oroscopo gennaio segni cardinali : Capricorno beato - Bilancia evoluta : Cosa riserverà questo primo mese ad Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno? Come andranno le relazioni amorose ed i progetti lavorativi per i segni cardinali? Le previsioni svelano gli andamenti di gennaio 2019. Oroscopo gennaio per Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno Ariete: l'ambizione, spesso ostinata, fa parte dei nati del segno sia quando vogliono che un amore non gli sfugga sia quando rincorrono un lavoro che tanto li aggrada. Queste ...