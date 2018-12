Oroscopo del 3 gennaio | Sagittario di buon umore | Cancro impegnato sul lavoro

Oroscopo del giorno 26 dicembre - Santo Stefano : splendido mercoledì per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 26 dicembre 2018 è arrivato, pregno di notizie interessanti e ottime novità messe in conto per la giornata di Santo Stefano. In evidenza, oltre alla scontata classifica stelline quotidiana, soprattutto le attesissime previsioni zodiacali su amore e lavoro (quest'ultime riservate ovviamente a quei pochi impegnati in attività lavorative). Iniziamo subito con anticipare qualcosina in merito ai segni migliori e, di conseguenza, ...

L'Oroscopo sincero della settimana - come andrà questo Natale 2018 - : Sono state settimane emotivamente impegnative per voi Scorpione, che però in questi giorni avete trovato una manciata di sentimentalismo nel vostro cuore e lo state spargendo in giro per il mondo. C'...

Oroscopo del 25 dicembre : serenità ed energia per Scorpione e Ariete : Il Natale è finalmente arrivato, tra addobbi, tavolate imbandite, sorrisi e regali, quali saranno i progetti in serbo per i dodici segni dagli astri e dalle stelle? Scopriamolo qui di seguito con l’Oroscopo del 25 dicembre da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia del 25 dicembre segno per segno Ariete: durante le ultime giornate di dicembre alcuni di voi potranno compiere i primi passi verso il ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi : le stelle del 24 dicembre : Oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: previsioni Paolo Fox della vigilia di Natale Anche oggi non manca l’appuntamento con l’Oroscopo del giorno di Paolo Fox con le previsioni della vigilia di Natale (tratte in parte dalla sua app) partendo dai primi quattro segni. Ariete: sono arrivati a questa vigilia di Natale affannati e stanchi. C’è chi è preoccupato per una situazione lavorativa non troppo rosea, ma niente paura: ...

Oroscopo del giorno 25 dicembre : Natale frizzante per Capricorno e Cancro : L’Oroscopo di domani 25 dicembre 2018 promette delle novità interessanti per i segni zodiacali. La giornata di Natale sarà per tutti spensierata e, chi più chi meno, quasi tutti potranno contare sugli influssi favorevoli delle feste, soprattutto i nati sotto il segno del Capricorno e del Cancro. Giornata facile nelle relazioni per il Leone, più stanchezza per la Vergine e grandi momenti di convivialità per l’Ariete mentre Pesci e Gemelli avranno ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : previsioni del 24 dicembre : oroscopo domani di Paolo Fox: previsioni di lunedì 24 dicembre Il 2019 è ormai alle porte e il 31 dicembre Paolo Fox a I Fatti Vostri svelerà nel dettaglio, con tanto di grafici, le previsioni segno per segno per l’anno nuovo. Nel frattempo scopriamo come si comporteranno le stelle con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Ariete: ci sarà una lieve tensione nell’aria e dovranno fare i conti con una fastidiosa Luna dissonante. ...

Oroscopo del 2019 per i Gemelli : sarà un anno di transizione : L'anno che verrà, il 2019, porterà ai nati sotto il complesso segno dei Gemelli poche novità degne di rilievo. Nei primi mesi dell'anno vi diciamo subito che sarete portati a strafare pur di gratificare il vostro ego un po' ipertrofico, ma purtroppo va aggiunto che questo è da sempre un vostro limite ben preciso. A volte, per questo motivo, risulta anche difficile capirvi, perché non avete voglia di stare ad ascoltare gli altri e di mettervi nei ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 24 al 30 dicembre : La classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana secondo Paolo Fox, l'astrologo di "Mezzogiorno in famiglia"

Oroscopo del giorno 25 dicembre con classifica di Natale : Pesci top : L'Oroscopo del 25 dicembre, giorno di Natale è pronto a rilasciare le attesissime previsioni zodiacali. In questo caso l'Astrologia quotidiana sarà applicata ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire la nuova classifica stelline con le relative previsioni? Bene, vista la giornata davvero speciale vediamo di mettere subito in evidenza i segni più fortunati nel giorno di Natale: come anticipato già in ...

Oroscopo del 2019 Kelli Fox : le previsioni e i segni più fortunati : Oroscopo 2019, previsioni di Kelli Fox: lo zodiaco dell’anno nuovo, segno per segno Il 2019 è ormai dietro l’angolo e, come ogni anno, in rete si susseguono le previsioni dell’Oroscopo di tutti i segni zodiacali di vari astrologi. Oggi è stata la testata Il corriere della città a pubblicare quelle che sono le previsioni 2019 dell’Oroscopo di Kelli Fox. L’astrologa australiana ha infatti reso nota quella che secondo ...

Oroscopo - previsioni 2019 di Jupiter : lo zodiaco dell’anno prossimo : Oroscopo 2019: le previsioni degli astri dell’anno nuovo secondo Jupiter A meno di dieci giorni dall’arrivo dell’anno nuovo, le previsioni dell’Oroscopo di Jupiter sono state svelate, come da tradizione, su Rai News 24, dove l’astrologo ha anche svelato qual è il ‘podio’ dei segni zodiacali più fortunati secondo l’Oroscopo del 2019. Si comincia con il Sagittario, che dopo 12 anni vedrà il ritorno ...

Oroscopo Paolo Crimaldi 2019 : le previsioni astrologiche dell’anno : Oroscopo 2019: previsioni astrologiche di Paolo Crimaldi per tutti i segni zodiacali Anche Paolo Crimaldi, come tutti i suoi colleghi astrologi, ha già svelato alcune anticipazioni sulle sue previsioni dell’Oroscopo del 2019, a pochi giorni dall’arrivo dell’anno nuovo. Della situazione delle stelle secondo Paolo Crimaldi ne parliamo in questo articolo, riportando alcune previsioni astrologiche dell’Oroscopo 2019 tratte ...

Oroscopo del giorno 24 dicembre : lunedì la fortuna 'bacia' l'Acquario - Bilancia indeciso : L'Oroscopo del giorno 24 dicembre svela l'andamento riservato dalle stelle alla Vigilia di Natale. In bella evidenza, puntuale come sempre, la nuova classifica stelline quotidiana corredata dalle onnipresenti previsioni zodiacali. Target odierno da parte dell'Astrologia la ripartenza della settimana, in questa sede applicata ai soli segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, iniziamo come al solito in ...

Oroscopo dell'amore per i single del 23 dicembre : incontri amorosi per il Sagittario : Un altro cielo costellato di astri benefici è lì pronto per elargire magici influssi capaci di riscaldare i cuori solitari, soprattutto con l'avvicendarsi delle festività natalizie. L'Oroscopo dell'amore di domenica 23 dicembre è dedicato ai single che per Natale cercheranno l'altra metà con impegno e grinta, progettando un futuro ricco di amore e passione. Buone le previsioni astrologiche amorose per i Sagittario che vivranno grandi ...