Originali immagini di auguri buon Natale 2018 | le frasi e i video più divertenti per

optimaitalia

: Vuoi fare auguri originali? Le foto simpatiche (non banali) da inviare agli amici - Corriere : Vuoi fare auguri originali? Le foto simpatiche (non banali) da inviare agli amici - NIMITZCVN68 : RT @Corriere: Auguri su WhatsApp? Ecco le foto originali (e non banali) da inviare agli amici - Corriere : Auguri su WhatsApp? Ecco le foto originali (e non banali) da inviare agli amici -

(Di lunedì 24 dicembre 2018)Ledidima pureper la ricorrenza del 25 dicembre hanno iniziato a far capolino nella chat WhastApp, Facebook e non solo a qualche ora dallo scoccare della festa più attesa dell'anno. Inutile negare quanto sia fondamentale esserein quest'occasione, per fare colpo sui nostri destinatari: siano essi cari amici, parenti, colleghi o anche dei semplici conoscenti, l'obiettivo sicuro è quello di stupire e di lasciare il segno.Partiamo dallediche di certo saranno le più condivise anche in questa festività di fine anno, magari con qualche frase divertente o citazione inserita al loro interno. Nella galleria presente in questo articolo, ecco che le soluzioni non mancano tra opzioni standard con i classici simboli delcome l'albero e le candele e i pacchi regalo. Non mancano ...