Omicidio di Brenda | la foto del matrimonio di Andrea Felicetti con Veronica

Scomparsa di Brenda - la procura indaga per Omicidio - il compagno sposa la nuova fidanzata : Fiori d'arancio per Andrea Felicetti. Il compagno di Maria Aparecida Soares detta Brenda, la donna Scomparsa lo scorso luglio dal Veronese, sta per sposare la nuova fidanzata Veronica. Ai giornalisti ha rivelato di aver deciso di convolare a nozze per impedire che la colombiana venga rimpatriata, "ma ci saremmo sposati lo stesso prima o poi", precisa. Intanto la procura indaga per omicidio contro ignoti: per il pm Brenda è stata uccisa.Continua ...