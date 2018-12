Nuova Renault MÉGANE R S TROPHY | l’emozione scende in pista FOTO

sportfair

: RT @F1inGenerale_: Presentazioni #F1 2019 - #Renault il primo team a togliere i veli dalla nuova monoposto #F1inGenerale - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Presentazioni #F1 2019 - #Renault il primo team a togliere i veli dalla nuova monoposto #F1inGenerale - F1News_Marcuss : RT @F1News_IT: Presentazioni #F1 2019 - #Renault il primo team a togliere i veli dalla nuova monoposto #F1inGenerale - F1inGenerale_ : Presentazioni #F1 2019 - #Renault il primo team a togliere i veli dalla nuova monoposto #F1inGenerale… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) LaR.S.amplia la gammaSport continuando la stirpe delle versioniLaR.S.inaugura un’inedita versione del motore 1.8l turbo, spinto a 300 cv e 420 Nm grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, in particolare a livello del turbocompressore e dello scarico. Questa motorizzazione può essere associata a una trasmissione manuale o EDC.Dotata delle più recenti innovazioni introdotte daSport in materia di ammortizzatori e sospensioni, tra cui il sistema 4CONTROL a quattro ruote sterzanti e gli ammortizzatori con finecorsa idraulici di compressione,R.S.propone di serie il telaio Cup, che si distingue per le sospensioni più rigide e il differenziale a slittamento limitato meccanico Torsen. Questa versione è arricchita, inoltre, da freni a disco anteriori a doppio materiale, specifici ...