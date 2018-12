Noleggio auto | perché per gli ncc la manovra mette a rischio il loro lavoro

L’ecotassa spinge leasing e Noleggio esteri delle auto di lusso : Con il decreto sicurezza appena entrato in vigore, leasing e noleggio esteri sono stati pienamente legalizzati, togliendo ogni remora a chi vorrebbe avvalersene...

Leasys presenta U-Go - piattaforma di servizi dal car sharing all'autoNoleggio : La nuova piattaforma si rivolge sia ai clienti Leasys e Fca Bank sia a chi si muove in altre città dove ha la necessità di...

Il Noleggio auto a Roma parte da Fiumicino : i prezzi per i professionisti : Avete mai provato a confrontare i prezzi del noleggio auto dall’aeroporto di Fiumicino con le altre opzioni di trasporto? Cos’è che

Primerent. Promo esclusiva : Noleggio gratuito di 2 giorni su tutte le auto Mercedes – Benz : Primerent, società leader in Italia nel noleggio di auto di alta gamma, annuncia un’iniziativa esclusiva destinata agli amanti delle vetture

Auto a Noleggio con conducente : per cancellare la norma folle occorrerà uno psichiatra? : ... non ha fatto mai mancare nel corso di questo decennio proposte d'intervento che, purtroppo, non si sono concretizzate per mancanza di volontà politica ', conclude Paolo prosegue Ugge. 'Nell'...

Auto con targhe estere : solo a Noleggio o in leasing sarà possibile circolare in Italia : Si fa più dura la mano dello Stato Italiano nei confronti del fenomeno delle Auto con targhe estere utilizzate da residenti effettivi nella penisola al solo scopo di aggirare tasse e controlli. Con il nuovo decreto Sicurezza, si inaspriscono sanzioni e multe che possono portare al sequestro del veicolo. In pratica, scatterà l’obbligo per i proprietari di queste Auto di immatricolare di nuovo il veicolo, stavolta in Italia. Una manovra che viene ...

Locauto Rent - Con l'app di Elefast - Noleggio breve 24 ore al giorno : Dopo il debutto, due anni fa, del servizio Elefast per il noleggio rapido, grazie a procedure di prenotazione e ritiro della vettura in completa autonomia (e soprattutto senza lobbligo di presentarsi al banco prenotazioni), la Locauto passa al cosiddetto "H24", cioè alla possibilità di noleggiare a qualunque ora del giorno, grazie alla partnership con Targa Telematics, che si è occupata della tecnologia e degli aspetti fondamentali per ...

Decreto sicurezza - AutoNoleggio sotto controllo : Novità in arrivo per lAutonoleggio dopo lapprovazione, avvenuta in Senato in prima lettura con un voto di fiducia, del cosiddetto Decreto sicurezza, presentato dal governo il 4 ottobre scorso. Il provvedimento, che adesso passerà alla Camera per il definitivo via libera, prevede che le società del settore comunichino i dati identificativi dei loro clienti, riportati sul documento didentità, al Centro elaborazione dati interforze per verificare ...

Agli italiani piace il Noleggio a lungo termine - non solo delle automobili : Non più solo automobili e smartphone: gli italiani sono pronti a noleggiare a lungo termine anche attrezzi per la manutenzione di casa e giardino , 11%, , elettrodomestici , 10%, , attrezzature ...

Noleggio a lungo termine - non solo auto : italiani interessati per smartphone e giardinaggio : Il Noleggio a lungo termine conquista gli italiani, che dopo le automobili e gli smartphone lo esplorano per una miriade di altri beni: attrezzi per la manutenzione di casa e giardino, 11%,, ...