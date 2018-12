Nba | i Clippers di Gallinari si arrendono ai Warriors | i Lakers cadono contro i Grizzlies

Risultati Nba – Il ‘Gallo’ ed i suoi Clippers ko per un soffio contro un Curry mostruoso - LeBron James non basta ai Lakers : Una nottata di fuoco nei parquet americani: tutti i Risultati delle sfide di NBA di oggi Uno spettacolo unico nella notte italiana nei campi da basket americani. Tantissime le sfide di NBA andate in scena oggi. Splendido sorriso sul volto degli Atlanta Hawks, che ieri sera hanno mandato al tappeto per soli 3 punti i Detroit Pistons. Il match è terminato col punteggio di 95-98, con Galloway e Carter migliori realizzatori con 18 punti a ...

Nba 2019 - i risultati della notte (24 dicembre) : Warriors battono Clippers (25 di Gallinari) con 42 punti e una magia di Curry - Lakers e Thunder battuti : L’ultima giornata di partite prima di Natale riserva al mondo NBA una grande varietà di sorprese, partite lottate, grandi prestazioni di singoli e, in generale, una bella scorpacciata di pallacanestro distribuita su 11 partite. Andiamo a vedere che cos’è successo. La prima pagina spetta al match tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers: lo vincono i campioni NBA per 129-127 allungando nel terzo quarto, rischiando di farsi ...

Nba - Golden State-L.A. Clippers 129-127 : Curry e Durant ne segnano 77 - Gallinari non basta : I Golden State Warriors sono definitivamente pronti per la partita di Natale. Nonostante gli infortuni, le polemiche, gli scontri in spogliatoio e un interesse per la regular season a tratti volatile, ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers - serata no per Belinelli : NEW YORK - Gallinari conferma il suo stato di grazia e guida i Clippers alla vittoria sulla capolista Denver. Niente da fare, invece, per Belinelli e gli Spurs, ko nel derby texano contro Houston. A ...

Nba - Troppo Harden - Spurs stop. Gallo e Clippers travolgenti : HOUSTON-SAN ANTONIO 108-101 James Harden non si ferma più. L'mvp in carica ha messo la firma su un capolavoro da 39 punti e 10 assist andando per la quarta gara consecutiva con almeno 35 punti a ...

Nba - Toronto allunga - bene i Clippers : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Tante gare e tanto spettacolo nella notte Nba, che ha visto brillare soprattutto le stelle di Lebron James, Danilo Gallinari e Kawhi Leonard, autentici mattatori con le loro ...

Nba - super Danilo Gallinari : perché è lui l'arma in più degli L.A. Clippers : A Los Angeles le cose stanno andando meglio del previsto, non soltanto in casa Lakers. I Clippers sono nel pieno della zona playoff, con il record identico a quello dei cugini , nonostante Steve ...

Nba - show di Gallinari e Doncic : 32 punti a testa ma vincono i Clippers : Un Danilo Gallinari monumentale trascina alla vittoria i Los Angeles Clippers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dello Staples Center, la trentenne ala di Sant'...

Nba - Gallinari e i Clippers battono Doncic e Dallas : Gallinari schiaccia sotto gli occhi di Doncic. Ap Gallinari schiaccia sotto gli occhi di Doncic. Ap I Clippers , 18-13, ritornano alla vittoria regolando 125-121 con un finale entusiasmante i Mavs , ...

Nba 2019 - i risultati della notte (21 dicembre) : un super Danilo Gallinari (32 punti) trascina i Clippers al successo contro i Mavericks - vince anche Miami : Soltanto due partite in programma nella notte NBA. Lo spettacolo non è però mancato e la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks ha regalato un appassionante duello tra due dei migliori giocatori europei della lega: Danilo Gallinari e Luka Doncic. La formazione di Doc Rivers è riuscita a spuntarla nel finale tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Nell’altra partita in programma gli Houston Rockets sono caduti ...

Nba Saturdays : Danilo Gallinari sfida il suo passato - i Clippers ospitano i Nuggets : Quello sognato per oltre 40 anni e che Jokic e compagni non vogliono abbandonare per nessuna ragione al mondo.

Basket - Nba : Lillard stende i Clippers - Golden State festeggia Curry e Durant : WASHINGTON - Notte fonda in casa Clippers, 17-13,. La franchigia di Los Angeles, ancora priva di Lou Williams, cade tra le mura amiche contro Portland, 17-13, 127-131. Si tratta della quarta sconfitta ...

Nba : sorridono gli Spurs di Belinelli - notte amara per Gallinari e i suoi Clippers : San Antonio vince 96-123 contro Philadelphia, una delle squadre più in forma della Nba: Belinelli gioca 18' e realizza solo 6 punti. Non va bene all'altro italiano: Gallinari, nonostante 22 punti, non ...