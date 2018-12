Nba | ecco Zion Williamson | da Duke arriva la prossima prima scelta?

Nba – Paul George in fiducia : “è la mia miglior stagione in carriera. Ecco cosa mi ha permesso di migliorare” : Paul George in piena fiducia in questo inizio di stagione: la stella dei Thunder evidenzia come alcuni cambiamenti tattici gli abbiano permesso di migliorare il suo gioco Con 18 vittorie e 10 sconfitte, gli Oklahoma City Thunder sono la terza forza ad Ovest, a -1 dai Nuggets e a -2 dagli Warriors, ma con due partite in meno ancora da giocare. Il merito di questa grande partenza è sicuramente di Paul George che sta viaggiando a 24.3 punti, ...

Nba – Il gm dei Grizzlies non ci sta : “trade saltata con i Suns? Ecco cos’è successo davvero” : Chris Wallace, gm dei Grizzlies, ha dato la sua versione dei fatti in merito alla trade con Suns e Wizards saltata per uno ‘scambio di persona’ Nelle ultime ore, Suns, Grizzlies e Wizards sono state protagoniste di una clamorosa doppia trade di mercato: la prima saltata per un incredibile scambio di persona, la seconda andata in porto, ma con l’esclusione dei Grizzlies. Nel primo caso, i Suns hanno interrotto le trattative poiché si ...

Nba - arrivano le nuove maglie : ecco le squadre - da playoff - che se le sono meritate : Si chiamano Earned Edition perché celebrano le 16 franchigie capaci di centrare la postseason la scorsa primavera. Alcune squadre le indosseranno a Natale, le altre debutteranno nei giorni ...

Mercato Nba – Houston Rockets su J.R. Smith : ecco la situazione in casa Cavs : Gli Houston Rockets hanno messo J.R. Smith nel mirino: i Cavs pronti a tagliarlo in caso non ricevessero offerte favorevoli entro la trade deadline Gli Houston Rockets hanno messo nel mirino J.R. Smith. La situazione della guardia ex Knicks e Nuggets è ben nota: vista la piega che ha preso la stagione dei Cleveland Cavaliers, partita con i Playoff come obiettivo e tramutatasi in un disastro dopo poche partite, J.R. Smith ha chiesto di ...

Nba – Sixers - coach Brown fa chiarezza : “problemi Embiid-Butler? Ecco cosa dobbiamo fare” : Problemi di ‘convivenza’ fra Embiid e Butler: il lungo camerunense ha dato la colpa al nuovo arrivo per il calo delle proprie prestazioni. coach Brown prova a fare chiarezza Joel Embiid non ha usato mezzi termini nel dire di non essere contento delle proprie prestazioni e del ruolo in campo… da quando è arrivato Butler! Primi problemi di ‘convivenza’ in casa Sixers, con Butler che, per personalità e talento, ha messo un po’ in ombra il ...

Nba – Possibile infortunio per Irving - il play dei Celtics rassicura i tifosi : “ecco cos’é successo” : tifosi Celtics in ansia per un Possibile infortunio occorso a Kyrie Irving: il playmaker di Boston rassicura i fan dopo la gara Grazie ad un poker di vittorie nelle ultime 4 partite, i Boston Celtics hanno portato a 14-10 il loro record stagionale, tornando saldamente in zona playoff. Il merito è anche di Kyrie Irving che a suon di prestazioni eccezionali sta trascinando la franchigia del Massachusetts. Durante la sfida contro i Knicks, ...

Nba – Infortunio Dwight Howard - il centro degli Wizards si opera alla schiena : ecco i lunghi tempi di recupero : Dwight Howard sarà costretto ad operarsi alla schiena per risolvere i problemi fisici che lo tengono fermo da diverse settimane: il centro degli Wizards dovrà stare ai box per tanto tempo Piove sul bagnato in casa Washington Wizards. Come se non bastasse un inizio di stagione complicato con sole 8 vittorie e 13 sconfitte, qualche problema di spogliatoio e la volontà di mettere sul mercato l’intero roster in caso la situazione non dovesse ...

Nba – LeBron James ignora le indicazioni di coach Walton? Ecco cosa accade in campo quando il ‘Re’ ha la palla : LeBron James non guarderebbe verso la panchina o sceglierebbe deliberatamente di ignorare gli schemi di Luke Walton: l’indiscrezione è clamorosa Complica l’assenza di Rajon Rondo e il recente infortunio di Lonzo Ball, tornato per la sfida contro i Pacers ma non al meglio, LeBron James è diventato sempre più il catalizzatore del gioco dei Lakers. Del resto, il numero 23 con la palla in mano fa quello che vuole, nel vero senso ...

Mercato Nba – Phoenix Suns su Markelle Fultz : ecco la possibile trade : I Phoenix Suns mostrano interesse per Markelle Fultz: si studia la possibile trade che potrebbe accontentare i Philadelphia 76ers I Philadelphia 76ers attendono con pazienza nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ non ha più tempo per aspettare il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e vogliono farlo subito. Non per questo ...

Nba – Coach Nurse spezza una lancia a favore di Kawhi Leonard : “leader? Sì - ma silenzioso. Ecco cosa fa per i Raptors” : Il Coach dei Toronto Raptors, Nick Nurse, ha spezzato una lancia a favore di Kawhi Leonard nella polemica, aperta da Gregg Popovich, sull’essere o meno un leader delle sue squadre Negli ultimi giorni, Kawhi Leonard è finito al centro di una particolare polemica. Il cestista dei Toronto Raptors è stato definito “un grande giocatore ma non un leader” dal suo ex Coach, Gregg Popovich. Alle dichiarazioni di Coach Pop ha fatto ...

Mercato Nba – I Cleveland Cavaliers spediscono Kyle Korver ai Jazz : ecco i dettagli della trade : Kyle Korver non è più un giocatore dei Cleveland Cavaliers: la guardia tiratrice è stata scambiata con gli Utah Jazz nella notte Da qualche settimana a questa parte, i Cleveland Cavaliers hanno deciso di premere con decisione il bottone ‘rebuilding’. Vista la disastrosa stagione che, complice l’assenza di Kevin Love fino al 2019, vede la franchigia dell’Ohio ultima ad Est con 4 vittorie e 16 sconfitte, la dirigenza Cavs ha optato per ...

Nba – Sospiro di sollievo per i Lakers - l’infortunio di Lonzo Ball non è grave : ecco i tempi di recupero : Infortunio per Lonzo Ball nella sfida della notte contro i Nuggets: per il playmaker dei Lakers solo un storta alla caviglia. Per la sfida contro i Pacers di giovedì ‘Zo’ potrebbe già essere in campo Netta sconfitta per i Lakers nella notte. LeBron James e compagni hanno perso 117-85 sul campo dei Denver Nuggets, rimediando un sonoro ko. Oltre al danno anche la beffa: l’infortunio di Lonzo Ball, playmaker titolare della ...

Mercato Nba – Ribaltone in casa Sixers! Adesso è la società che vuole vendere Fultz : ecco il clamoroso scenario : Dopo i rumor dei giorni scorsi, che parlavano di una richiesta di cessione inoltrata da Markelle Fultz ai Sixers, nelle ultime ore ha preso piede una clamorosa ipotesi ‘a parti invertite’ Il mistero legato al destino di Markelle Fultz continua ad infittirsi. Se nei giorni scorsi erano circolati alcuni rumor legati alla presunta richiesta del giocatore di cambiare aria, motivata da una cattiva gestione della franchigia di un suo ...

Nba – Steph Curry pronto a tornare in campo dopo l’infortunio : ecco la situazione : Steph Curry, fuori per infortunio nelle ultime 8 partite, è pronto a ritornare in campo nel giro di poche gare: coach Steve Kerr fa chiarezza sul recupero del suo playmaker Inizio di stagione al di sotto delle aspettative per i Golden State Warriors. Nonostante siano primi ad Ovest, con 14 vittorie e 7 sconfitte, ma anche con diverse gare in più rispetto alle inseguitrici, gli Warriors non stanno esprimendo il loro miglior basket. La causa ...