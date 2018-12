NBA – Cena con contorno di polemiche | LeBron James ed Anthony Davis pizzicati al

NBA – Retroscena Knicks - Mills se ne lava le mani : “Joakim Noah? Fosse dipeso da me non sarebbe mai arrivato” : Steve Mills, presidente dei New York Knicks, ha bocciato l’acquisto di Joakim Noah spiegando di non essere stato lui a portarlo nella Grande Mela La storia di Joakim Noah ai New York Knicks è nota a tutti. Il centro francese è arrivato nel 2016 dopo qualche buona stagione ai Bulls, presentandosi come un ottimo rinforzo per una franchigia che puntava alla zona Playoff. Da quel momento in poi il buio totale: tanti infortuni, scarsa ...

Mercato NBA – Cena ‘galeotta’ con Carmelo Anthony - LeBron James svela : “vorrei Melo ai Lakers” : LeBron James a Cena con il grande amico CarMelo Anthony, attualmente alla ricerca di una squadra: si alimentano i rumor che vorrebbero Melo diretto verso Los Angeles Stagione da dimenticare quella di CarMelo Anthony. Dopo essere stato scambiato senza troppi complimenti dai Thunder agli Hawks, Melo è stato tagliato dalla franchigia della Georgia per accasarsi ai Rockets. In Texas le sue prestazioni non sono certamente aumentate di livello. ...

NBA – Markelle Futlz controllato in casa propria tramite telecamere… dalla madre : il retroscena è clamoroso! : Incredibile retroscena svelato sul passato di Markelle Fultz: il cestista dei Sixers veniva sorvegliato dalla madre, tramite telecamere, nella propria casa nel New Jersey Markelle Fultz non sembra avere pace. Il giovane cestista dei Sixers è finito al centro di una clamorosa notizia fatta circolare dal Washington Post, legata al morboso senso di protezione della madre. Durante il primo anno in NBA, la donna avrebbe posto delle telecamere ...

NBA – DeMar DeRozan e il retroscena sui 36 punti : “ho iniziato malissimo - poi le parole di coach Popovich…” : Serata super per DeMar DeRozan quella della vittoria contro i Blazers: la stella degli Spurs firma 36 punti e ringrazia coach Popovich DeMar DeRozan brilla nel successo dei San Antonio Spurs contro i Portland Trail Blazers. Grazie ai 36 punti firmati dall’ex Toronto Raptors, la franchigia texana ha fatto registrare il massimo di punti segnati in stagione. E pensare che l’inizio della partita non è stato dei più incoraggianti: ...

Mercato NBA – Clamoroso retroscena sull’affare Butler-Sixers : i Lakers si erano inseriti offrendo Ingram! : Jimmy Butler sarebbe potuto finire ai Los Angeles Lakers: prima dell’accordo con i Sixers, la franchigia losangelina avrebbe messo sul piatto Brandon Ingram I Los Angeles Lakers avrebbero provato a fare un’offerta per strappare Jimmy Butler ai Timberwolves. Il Clamoroso retroscena è firmato dal giornalista Tim MacMahon di ESPN. La situazione di Butler è ormai nota a tutti: il giocatore ha forzato in tutti i modi la sua cessione, ma i ...

Mercato NBA – Ribaltone in casa Sixers! Adesso è la società che vuole vendere Fultz : ecco il clamoroso scenario : Dopo i rumor dei giorni scorsi, che parlavano di una richiesta di cessione inoltrata da Markelle Fultz ai Sixers, nelle ultime ore ha preso piede una clamorosa ipotesi ‘a parti invertite’ Il mistero legato al destino di Markelle Fultz continua ad infittirsi. Se nei giorni scorsi erano circolati alcuni rumor legati alla presunta richiesta del giocatore di cambiare aria, motivata da una cattiva gestione della franchigia di un suo ...

NBA - Dwane Casey - l'ex amico Nurse e i retroscena del ritorno vincente a Toronto : Reggie Jackson, professione playmaker dei Detroit Pistons allenati da Dwane Casey, alla vigilia l'aveva detto: "Non c'è cosa che amerei di più che regalargli una vittoria: lui non lo dirà mai, ma ...

NBA – Il retroscena di mercato firmato Kyrie Irving : “io ai New York Knicks? Ammetto che…” : Il retroscena di mercato firmato Kyrie Irving: il playmaker dei Boston Celtics ha affermato di aver pensato di trasferirsi ai New York Knicks la prossima stagione Nelle scorse settimane, Kyrie Irving ha fatto impazzire i tifosi dei Celtics, dichiarando il suo intento di rinnovare con la franchigia di Boston alla scadenza del suo contratto. Niente free agency e rischio di perdere un talento cristallino come l’ex Cavaliers dunque. ...