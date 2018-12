Natale | Tirelli | “Buoni propositi 2019 all’insegna del benessere”

meteoweb.eu

: Un decalogo dell'oncologo Tirelli per sopravvivere agli eccessi della tavola ma non a Natale -… - Primapressit : Un decalogo dell'oncologo Tirelli per sopravvivere agli eccessi della tavola ma non a Natale -… - Primapressit : Un decalogo dell'oncologo Tirelli per sopravvivere agli eccessi della tavola ma non a Natale - ComuneRubiera : RT @ComuneRubiera: Sabato 22 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Herberia torna “#Rubiera in Musica”, la straordinaria iniziativa condott… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) “Più che le feste sono i giorni ‘normali’ a nascondere i veri pericoli per la nostra salute, con le abitudini e le disattenzioni che portano con sé”. E’ il monito lanciato da Umberto, primario oncologo dell’Istituto nazionale tumori di Aviano che, in vista degli stravizi di, suggerisce sì di godersi arrosti e brindisi sotto il vischio per salutare il nuovo anno, ma tenendo a mente una lista di ‘buoni’ per iniziare ilall’insegna del benessere.Dopo le feste, “mettetevi in riga”, è l’invito dello specialista che condivide un decalogo di “regole facili per dribblare molte delle insidie che ci fanno ammalare o in altro modo mettono in pericolo la nostra vita”. Con un occhio di riguardo all’ambiente.1) NON FUMARE O SMETTI SUBITO – Il fumo provoca più decessi di ...