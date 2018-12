Natale | psicologo | diventano sempre più “social” le feste degli italiani

meteoweb.eu

: In ansia per gli ultimi #regalidiNatale? Vi consigliamo un libro last minute! - CompMente : In ansia per gli ultimi #regalidiNatale? Vi consigliamo un libro last minute! - robertogargiulo : 'PER PRIMA COSA LEI DEVE CREDERE IN SE' STESSO!” ~ Lo psicologo di Babbo Natale. - BoPsychology : Valutazione subconscio in relazione al #Natale ?????? Commenta scrivendo 'Il natale per uno/a psicologo/a è..' e premi… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Lesonopiù “social“, documentate minuto per minuto con foto postate per strappare “like” agli amici virtuali: il rischio, avverte loe psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, è che anche questa ricorrenza venga “sopraffatta dalla presenza della tecnologia“. Oggi “tutto deve essere documentato sui social. I parenti devono essere immortalati e ‘costretti’ a scattare foto in continuazione in attesa di raggiungere lo scatto migliore che merita di essere condiviso con fierezza. Magari durante l’intero cenone natalizio non ci siamo nemmeno scambiati un ‘come stai’, però per i social ci abbracciamo e inventiamo hashtag strappalacrime. Stesso discorso ormai vale anche per i doni ricevuti. Non è sufficiente il pensiero che si è avuto verso ognuno di noi, la gioia e la sorpresa nello scartare ...