Natale | il sondaggio | 10 abbinamenti più amati tra vino e piatti della tradizione

Sondaggio : il pranzo di Natale batte il cenone della vigilia : Gli italiani preferiscono il pranzo di Natale al cenone della vigilia (52% contro il 38%): lo ha rilevato un Sondaggio condotto da Swg per la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA). E’ emerso in particolare che sono le donne a scegliere maggiormente il pranzo (53% contro il 51% degli uomini), mentre un italiano su dieci non festeggia affatto. Il cenone della vigilia di Natale è gradito dagli ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : il pranzo di Natale con Matteo Salvini o Silvio Berlusconi : Gli italiani sanno bene con chi possono trascorrere un allegro 25 dicembre. Tanto che alla domanda: 'Chi inviterebbe per il pranzo di Natale a casa sua?', la risposta è: con Matteo Salvini o con ...

Film di Natale : un sondaggio svela i più amati : Quali sono i Film di Natale più amati e più visti in questo periodo dell'anno? Un sondaggio condotto sul sito di RadioTimes - che ha coinvolto 7.000 persone e riportato dalla Bbc ha attestato quale ...

Regali Natale 2018 : 2 studenti su 3 eviteranno gli e-commerce - lo rivela un sondaggio di ScuolaZoo : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di ScuolaZoo, il media brand degli studenti italiani con 3,4 milioni di utenti al mese. Generazione Z: Regali tecnologici, ma non sugli e-commerce Il 70% della generazione Z sostiene che sia meglio fare i Regali di Natale girando per negozi, piuttosto che online: incredibile per la generazione nativa digitale per definizione! Allo stesso tempo però, sotto l’albero sperano di trovare doni tecnologici. ...

Natale - il sondaggio : nelle feste stanchezza e alto rischio di conflitti in famiglia : Settimane frenetiche, tra cene di lavoro, dossier da chiudere, fatica di fine anno, stress e corsa ai regali. Ecco che per gli italiani il Natale porta molta stanchezza. Quattro su sei si dicono stressati e scoraggiati quando questa festività è alle porte. E se solo due su dieci preferiscono passare il Natale con gli amici e non in famiglia, quando ci si ritrova con i parenti i conflitti sono dietro l’angolo. Lo rivela un sondaggio ...