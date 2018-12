Natale | Coldiretti Ixè | ' Spesa da 90 euro per famiglia a tavola'

Natale - Coldiretti : “Sotto l’albero 3 - 9 miliardi in regali” : Le famiglie italiane hanno messo sotto l’albero regali di Natale per un valore stimabile in circa 3,9 miliardi tra grandi e piccini. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che il 19%) non ha fatto regali. Si tratta di un rito che – sottolinea la Coldiretti – ha visto la maggioranza del 47% delle famiglie italiane stanziare un budget sotto i 100 euro, il 40% tra i 100 ed i 300 euro, l’11% dai 300 ai ...

Natale - Coldiretti : 10 - 2 milioni di cesti sotto l’albero degli italiani : Almeno 10,2 milioni di cesti enogastronomici trovano spazio quest’anno sotto l’albero degli italiani in attesa di esser aperti per i tradizionali pranzi e cenoni di Natale. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ “Il Natale nel piatto” presentata nel mercato di Campagna Amica a Roma in Via San Teodoro 74 al Circo Massimo, nell’ultimo weekend utile prima di imbandire le tavole, con la sfilata dei dolci tipici regionali di Natale. Tra i ...

Natale - Coldiretti : quasi la metà delle famiglie italiane prepara in casa i dolci tipici : In quasi la metà delle famiglie italiane (49%) c’è chi prepara in casa i dolci tipici del Natale nel rispetto delle tradizioni locali. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ che evidenzia un importante ritorno al fai da te, messo in mostra per la prima volta al Mercato di Campagna Amica in via San Teodoro 74 a Roma con la sfilata dei dolci tipici di Natale da Nord a Sud Italia con i consigli degli agrichef. La preparazione casalinga dei ...

Natale - Coldiretti : 4 - 5 miliardi spesi per la tavola - l’agroalimentare la voce più importante del budget : l’agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest’anno la voce più importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di 4,5 miliardi di euro, il 5% in meno dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ “Il Natale nel piatto” presentata nel mercato di Campagna Amica a Roma in Via San Teodoro 74 al ...

Spesa di Natale. Coldiretti : a Ravenna il cibo è in testa agli acquisti. La pasta è la regina

Natale - Coldiretti : – 50% di raccolti - al via i regali salva-olio : Al via l’operazione salva olio italiano a Natale dopo che la produzione nazionale di extravergine è stata dimezzata dal maltempo con un crollo vicino al 50% scendendo a un livello di poco superiore ai 200 milioni di chili contro gli oltre 429 milioni dell’anno scorso. L’iniziativa è della Coldiretti insieme all’Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano per salvare l’uliveto italiano dopo la strage di 25 milioni di piante per colpa di trombe d’aria e ...

Natale - Coldiretti : in vacanza 9 - 9 milioni di italiani : Ben 9,9 milioni di italiani hanno deciso di trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le festività natalizie e di fine anno con leggero calo del 3% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ per le partenze nelle festività di Natale dalla quale si evidenzia un deciso orientamento a rimanere in Italia, scelta quest’anno come meta dal 73% dei vacanzieri. La spesa media sarà di 407 euro per persona con un calo ...

Natale : Coldiretti Venezia - sabato a Mestre presenta il menù tradizionale : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - Ci avviciniamo al giorno di Natale e se qualcuno avesse ancora qualche incertezza sul menù da preparare, sabato 22 dicembre dalle ore 11 alle ore 12 presso il mercato coperto di Mestre in via Palamidese 3-5, sarà l’occasione giusta per rinfrescare le pietanze della tra

Natale - Coldiretti : regali last minute per oltre un italiano su 5 : Più di un italiano su dieci (21%) attende l’ultima settimana per acquistare i regali per se stesso o per gli altri da mettere sotto l’albero. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia peraltro che ben il 19% degli italiani quest’anno non farà regali. Per il regali la maggioranza del 47% delle famiglie – sottolinea la Coldiretti – ha fissato un budget sotto i 100 euro, il 40% tra i 100 ed i 300 euro, l’11% ...

Veneto : Coldiretti - fine settimana con pane - pizza e dolci di Natale tradizionali : Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - pane, focaccia, pasta per la pizza e ancora dolci per il Natale della tradizione rurale e non, Sabato 22 e Domenica 23 prossimi è la festa del dolce e salato con il lievito madre nei Mercati di Campagna Amica con gli agrichef, le donne e gli operatori agricoli pronti a

Natale - Coldiretti : “Mai così tanto spumante nel mondo - esportazioni +13% “ : Con un balzo del 13% del valore delle esportazioni lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno 2018 ci sarà il record storico di brindisi Made in Italy. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che a fine anno sarà raggiunto per la prima volta il record storico annuale delle vendite all’estero per un valore superiore a 1,5 miliardi, sulla base delle spedizioni registrate ...

Alberi di Natale - Coldiretti : “Gli artificiali inquinano dieci volte di più dei naturali” : Un albero di Natale artificiale inquina 10 volte di più di uno naturale eppure viene scelto da 7 italiani su dieci. A lanciare l’allarme, visto il periodo, è la Coldiretti che riprende uno studio pubblicato sul The Guardian. L’oggetto, tra i simboli della festività, sembra essere fondamentale, tanto da essere considerato “irrinunciabile” dall’81% delle famiglie. Secondo la ricerca un albero in plastica di 1 metro e ...

Natale - Coldiretti : “Gli alberi finti inquinano 10 volte quelli di quelli veri” : Un albero artificiale di circa 1,90 metri ha un’impronta di carbonio equivalente a circa 40 chili di emissioni di gas serra, che è più di 10 volte quello di un albero vero utilizzato dopo le feste come pellet per combustibile che pero’ se viene riciclato o coltivato in un vaso o in giardino, può avere emissioni trascurabili o addirittura negative. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dello studio pubblicato dal The Guardian.A ...