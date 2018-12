Napoli | rinnovo da nababbo per Koulibaly | sarà il difensore più ricco della Serie A

Il Napoli blinda Koulibaly : rinnovo da 6 milioni di euro : Il Napoli si tiene stretto Kalidou Koulibaly , uno dei difensori più forti e corteggiati del mondo. Le parti, infatti, hanno trovato l'accordo per un sensibile ritocco verso l'alto dell'ingaggio del contratto firmato solo a settembre con scadenza giugno 2023: il centrale senegalese passerà ...

Napoli - Zielinski : 'Non so se rinnovo il contratto' : Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Polsat Sport : 'Occasione sprecata? Purtroppo non ho visto Hamsik alle mie spalle ed ho calciato. Peccato perché ero davvero in buona posizione. Il mio agente era seduto accanto al patron del Liverpool? Non ...

Napoli - l’agente di Mario Rui : “Rinnovo? Forse in primavera avrà altre idee” : Mario RUI – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’ottima prova del terzino del Napoli nella sfida di campionato contro l’Atalanta: “Non l’ho proprio sentito dopo la partita perché è andato a rilassarsi, noi siamo di poche parole, non andiamo dietro a ciò che […] L'articolo Napoli, l’agente di Mario Rui: ...

Napoli - prove di rinnovo per Zielinski. Retroscena Fabian Ruiz : era stato bloccato già a gennaio : In attesa della sessione invernale di calciomercato, dove il Napoli non dovrebbe regalarsi operazioni importanti, il club è già a lavoro per blindare uno dei prospetti più interessanti della sua rosa: ...

Hysaj - l'agente : 'Ho incontrato il Napoli per il rinnovo' : Napoli - ' Mi aspettavo che Ancelotti si inserisse subito bene: è facilitato dall'esperienza internazionale che ha maturato negli anni. La rosa del Napoli ha tanti calciatori di buona qualità. L'unico ...

Napoli - bloccato il rinnovo di Mertens : tifosi in ansia : Negli ultimi anni le fortune del Napoli si sono basate molto sulla forza del collettivo, soprattutto dal post-Higuain. Ciò non toglie che ci siano stati dei calciatori in grado di assumere il ruolo di faro della squadra: uno di questi è Dries Mertens, che sia con Sarri che con Ancelotti sta facendo vedere di cosa è capace. Il problema è che l’attaccante belga ha l’attuale contratto in scadenza nel giugno del 2020 e al momento ...

Napoli - tutto pronto per il rinnovo di Zielinski. Novità su Piatek : Aggiornamenti di mercato dalla redazione di Sky Sport in chiave Napoli : 'Per Piatek 35 milioni è già un'offerta importante e prevede uno step successivo che Piatek ancora non ha fatto. Per Milik va fatto un discorso diverso perché ha confermato il ...

Napoli-Hysaj : manca l'intesa per il rinnovo : Secondo Rai Sport , manca l'accordo tra l'agente di Hysaj , Mario Giuffredi, e il Napoli. Le passate settimane sembrava ad un passo, ma l'intesa non è ancora stata raggiunta.

Napoli - Ancelotti : “Rinnovo - De Laurentiis mi ha detto una cosa” : Intervistato ai microfoni de “Il Mattino”, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di molto argomenti: “I complimenti arrivano per i risultati che la squadra riesce ad ottenere. Non si tratta solo di gol fatti e subiti: la squadra è stata apprezzata per la personalità ed il coraggio. Poi arrivano i risultati […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Rinnovo, De Laurentiis mi ha ...

Napoli-Callejon ed il rinnovo che non arriva : parla l’agente : Josè Maria Callejon ama Napoli, ma a detta del proprio agente le operazioni per il rinnovo procedono molto a rilento “Non parlo con il Napoli da tre mesi, non so cosa accadrà in futuro. José sta bene a Napoli, ma non ho in programma degli incontri“. L’agente di Josè Maria Callejon, accende una mini-spia in merito al rinnovo del proprio assistito con il Napoli. Dalle parole a Radio Marte di Manuel Quilon, si evince la ...

Boom dalla Francia : Cavani vuole tornare al Napoli - rifiutato il rinnovo col PSG : Edinson Cavani ha intenzione di fare ritorno a Napoli, il calciatore del PSG sarebbe in rotta col club parigino dopo aver rifiutato il rinnovo Edinson Cavani in rotta col Psg. Questa la notizia che nelle ultime ore sta rimbalzando frequentemente dalla Francia. Il calciatore uruguayano avrebbe rifiutato il prolungamento contrattuale offerto dal club parigino ed avrebbe manifestato la volontà di tornare al Napoli, spinto anche dalla presenza ...