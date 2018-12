Napoli | la protesta degli animalisti davanti al circo Togni a Fuorigrotta

Napoli - protesta il personale Cnr : 'No ai tagli alla Ricerca' : Un piattino a terra per chiedere l'elemosina, striscioni e un blocco temporaneo: i ricercatori del Cnr, oggi a Napoli, hanno protestato così 'contro i tagli alla ricerca previsti dal Governo e non ...

Allerta arancione e scuole chiuse - ma su Napoli splende il sole e sul web monta la protesta : Allerta arancione e scuole chiuse. È la terza volta che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ordina la chiusura delle scuole di tutti ordini e gradi davanti all'Allerta lanciata dalla...

Banco di Napoli - protesta in catene a via Toledo : 'Non scippate la nostra storia' : ...l'ennesimo furto ai danni della nostra città - ha dichiarato il consigliere comunale di Fdi Andrea Santoro - ormai si è compiuta una operazione già iniziata decenni fa e avallata dalla politica ...