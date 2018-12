Napoli | la confessione di Ancelotti | “Vicino al ritorno al Milan in due occasioni”

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Sulle pagine del Corriere della Sera si può trovare l’intervista fiume rilasciata da Carlo, allenatore del. Sulla Serie A: “C’è una buona qualità di gioco. Ci sono giovani interessanti e un nuovo presidente federale con le idee chiare. La Serie A è allenante in chiave tattica, dove il dettaglio fa ancora la differenza, lo è meno da un punto di vista fisico, visti i ritmi“. Sul: “È costruito per vincere. L’obiettivo è quello di arrivare alla fine del campionato lottando“. Sull’Inter, prossima avversaria dei partenopei: “Danno l’impressione di essere una squadra e un club in crescita. Ogni anno inseriscono giocatori importanti“. Su Gattuso e sul, con unain particolare sul club rossonero: “Gattuso è molto coinvolto, all’inizio è così per tutti. Poi capisci che è ...