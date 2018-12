Napoli | asportato un carcinoma alla laringe con una tecnica innovativa

Aeronautica : volo sanitario d’emergenza per un paziente grave - trasportato da Capri a Napoli : Nella tarda sera di ieri un uomo di 60 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Capri a Napoli a bordo di un elicottero dell’Aeronautica Militare per essere ricoverato all’Ospedale Cardarelli del capoluogo campano. La richiesta di trasporto sanitario urgente è pervenuta dalla Prefettura di Napoli alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha ...