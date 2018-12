Napoli | Ancelotti | Battere la Juve obiettivo lontano | vicino due volte a tornare al

Napoli - la confessione di Ancelotti : “Vicino al ritorno al Milan in due occasioni” : Sulle pagine del Corriere della Sera si può trovare l’intervista fiume rilasciata da Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli. Sulla Serie A: “C’è una buona qualità di gioco. Ci sono giovani interessanti e un nuovo presidente federale con le idee chiare. La Serie A è allenante in chiave tattica, dove il dettaglio fa ancora la differenza, lo è meno da un punto di vista fisico, visti i ritmi“. Sul Napoli: “È ...

Napoli subito a lavoro - Ancelotti sfida Spalletti : Non c'è tempo neppure per festeggiare il Natale. Ieri la vittoria sulla Spal, mercoledì il big match a San Siro con l'Inter, la più diretta inseguitrice del Napoli. Ancelotti non è un tiranno, ma il ...

Pavard - Napoli sempre più vicino : Ancelotti vuole il terzino : Pavard Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le richieste […] L'articolo Pavard, Napoli sempre più vicino: Ancelotti vuole il terzino ...

Napoli - Ancelotti : "Abbiamo margine per migliorare ancora" : Il Napoli ha battuto 1-0 la Spal soffrendo molto nel finale: "Il gioco del calcio è questo. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare e invece nel finale abbiamo rischiato di prendere gol - ha ...

Ancelotti non pensa alla Juventus : “rischia di demotivare il mio Napoli” : Carlo Ancelotti felice per la gara del giovane Meret, ma chiede al suo Napoli di non pensare ai risultati della Juventus “pensare alla Juventus rischia di demotivarci, invece abbiamo bisogno di motivazione. Questa squadra può fare di più“. Carlo Ancelotti resta con i piedi per terra dopo la vittoria del suo Napoli in casa contro la Spal. Gli azzurri, in attesa di Juventus-Roma, sono a -5 dai bianconeri. “Stanno rientrando ...

Il Napoli non si ferma : “Juve-Roma?” Ancelotti risponde così : Successo casalingo del Napoli contro la Spal, continua la marcia scudetto, ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: “Una volta che non siamo riusciti a chiuderla gli ultimi minuti sono stati di sofferenza, perché la SPAL ha messo tutte le energie per pareggiare, alla fine Meret ha fatto due parate molto importanti. Insigne e Koulibaly diffidati? Ho pensato che se non li avessi fatti giocare con ...

Ancelotti sorpreso in pizzeria nel centro storico di Napoli : 'La pizza la preferisco morbida' : Agenzia Vista, Napoli, 22 dicembre 2018 L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, sorpreso alla pizzeria da Michele nel centro storico della città insieme alla famiglia, confessa:...

Live Napoli-Spal 0-0 Ancelotti sceglie Mertens e Insigne : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...

Napoli-Spal - Ancelotti : "Non farò calcoli di formazione in vista dell'Inter" : Il tecnico azzurro non ha intenzione di risparmiare i diffidati Insigne e Koulibaly, ma non chiude al turnover: "Ho una rosa ampia e competitiva"

Napoli - Ancelotti : "Non mi è mai successo di fare il Natale a 20 gradi" : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse