MotoGp – Marquez a lavoro anche di domenica | lo spagnolo non salta nessuna seduta di

MotoGp - Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan - Marc tra preoccupazioni e certezze : 'io alla Yamaha?' : Non cambio per ora, secondo molti avrei cambiato squadra l'anno scorso, ma sto bene dove sono adesso ', ha affermato con certezza il campione del mondo di MotoGp prima di augurare a tutti un felice ...

MotoGp – Marquez ha le idee chiare - dal rapporto con Lorenzo alle qualità dei rivali : “non siamo amici! Ecco cosa ruberei a Valentino” : Marc Marquez svela le qualità che ruberebbe dai suoi rivali, soffermandosi sul rapporto col suo nuovo compagno di squadra Jorge Lorenzo La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili a tutti gli appassionati delle due ruote. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale disputando una stagione impeccabile, macchiata solo da un problema alla spalla che proprio nei primi giorni di dicembre lo ha costretto a ...

MotoGp – Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan - Marc tra preoccupazioni e certezze : “io alla Yamaha?” : Dal dolore alla spalla al tanto chiacchierato futuro in Yamaha: Marc Marquez risponde alle domande dei fan in una diretta Instagram Amici, fratelli e piccoli compagni a quattro zampe, Marc Marquez ha mostrato un po’ ai suoi fan come ha trascorso qualche ora della sua giornata, rispondendo alle loro domande in una diretta Instagram. Il sette volte campione del mondo sta recuperando dall’operazione alla spalla a cui si è dovuto ...

MotoGp - Marquez : «Nessun pilota raggiungerà Agostini» : Il suo rendimento fin qui è stato eccezionale, ma il campione del mondo considera ancora inarrivabile il record di Agostini: 'Nessun pilota di questa era raggiungerà mai i 15 titoli di Agostini, ma ...

MotoGp - Mondiale 2019 : l’alleato di Andrea Dovizioso sarà…Jorge Lorenzo? Un compagno scomodo per Marquez in Honda : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora lontano, ma sta già suscitando interesse un quesito: come sarà il rapporto in Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo? La risposta, ovviamente, la sapremo solamente nel cuore dell’estate, ma sicuramente vedremo uno spettatore interessato al comportamento di questo nuovo binomio: Andrea Dovizioso. Il ducatista, infatti, è pronto per lottare per il titolo iridato e spera di poter incassare dividendi per quello ...

MotoGp – Infortunio Marquez - la spalla ancora incerottata : inizia la fisioterapia per lo spagnolo [VIDEO] : Marquez non demorde: lo spagnolo inizia la fisioterapia e tiene i fan sempre aggiornati sui social Prosegue il recupero di Marc Marquez: dopo l’operazione alla spalla, avvenuta nei primi giorni di dicembre, il campione del mondo in carica di MotoGp sta piano piano iniziando la sua riabilitazione per tornare in perfetta forma in vista della stagione 2019. Lo spagnolo aggiorna periodicamente tutti i suoi fan con foto e video sui social ...

MotoGp - che frecciata di Pedrosa a Marquez : fischiano le orecchie del campione del mondo : Dopo la piccata risposta a Puig, Pedrosa ha qualcosa da ridire anche nei confronti del campione del mondo Marc Marquez Un documentario per raccontare la propria carriera, soffermandosi non solo sulle vittorie ma anche sui momenti bui. Sconfitte ed infortuni, ostacoli obbligatori quando la gloria la si cerca in sella ad una moto. AFP/LaPresse Dani Pedrosa è tuttavia un pilota atipico, esile ma al tempo stesso complicato da tener dietro, ...

MotoGp : la presentazione della Honda di Marquez e Lorenzo sarà il 23 gennaio a Madrid : I flash saranno tutti per il campione del mondo in carica e per il maiorchino, che dopo due stagioni in Ducati ha deciso di fare il grande salto con una moto che mai aveva finora provato in MotoGP, ...

MotoGp - da Marquez a Pedrosa : a ogni pilota la sua curva : Il circuito di Jerez è stato l'ultimo in ordine di tempo a intitolare una curva a un pilota, ovvero Dani Pedrosa. Scopriamo quali sono gli altri campioni ad avere avuto tale onore JEREZ DEDICA UNA ...

MotoGp - Doohan : 'Marquez è il numero uno - Rossi impressionante - Dovizioso forte' : I favoriti restano il campione in carica Marc Marquez e Andrea Dovizioso , per la seconda volta vice-campione del mondo. Ecco cosa ha detto in un'intervista rilasciata a MotoGP.com il cinque volte ...

MotoGp – Doohan non ha dubbi - dagli incredibili risultati di Rossi alla sfida tra Lorenzo e Marquez : “Vale continua ad imparare. Jorge? Ecco perchè ha accettato” : Mick Doohan, la stagione 2018 di MotoGp e l’interessantissimo futuro che gli appassionati delle due ruote attendono con ansia: il commento dell’ex campione La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili, Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, festeggiando in anticipo al termine del Gp del Giappone, sul circuito di Motegi, dopo una splendida lotta con Andrea Dovizioso, che si è dovuto ...

MotoGp - Mick Doohan/ 'La concorrenza fra Marquez e Lorenzo? Gioverà sicuramente ad entrambi' : MotoGp, Mick Doohan: 'La concorrenza fra Marquez e Lorenzo? Gioverà sicuramente ad entrambi'. Parla il cinque volte campione del mondo