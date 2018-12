MotoGp | la rivincita di Pirro | “affronto gli ostacoli con l’obiettivo di superarli

sportfair

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Il collaudatore della Ducati prosegue nel suo programma di recupero dopo l’intervento alla spalla resosi necessario per la caduta del Mugello Prosegue il periodo di riabilitazione di Michele, operato ormai qualche settimana fa per risolvere i problemi alla spalla causati dalla caduta del Mugello.Costanza Benvenuti /LaPresseIl collaudatore della Ducati ha tolto il tutore al braccio, dando il via ad un nuovo step del percorso di recupero che dovrebbe permettergli di presentarsi ai box di Sepang in occasione della prima sessione di test del nuovo anno. “Posso dire che questo Natale ha proprio un valore speciale – le parole di– poterlo condividere con tutti voi mi rende felice e mi fa guardare al futuro con entusiasmo e voglia di fare bene. La vita ci riserva sempre delle sorprese e sulla strada incontriamo tutti degliche abbiamo il ...