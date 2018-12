Milano-Brescia | Serie A basket | si gioca a Natale! Programma | orario e tv Come vederla

oasport

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Non solo la NBA, ma anche laA divivrà il suo Christmas Day. In campo anche a Natale e al Forum d’Assago va in scena una delle più belle del campionato italiano. Un derby lombardo tra l’Olimpiae la Germani. L’Armani Exchange si presenta imbattuta a questa sfida con undici vittorie in altrettante giornate e vuole mantenersi comodamente in vetta alla classifica, mentre dall’altra parte la squadra di Diana ha cancellato l’eliminazione dall’Eurocup con la bella vittoria in casa di Cremona e cerca due punti fondamentali per tenere viva la possibilità di qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia.Olimpia-Germanisi giocherà martedì 25 Dicembre alle 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player.ILCOMPLETO Martedì 25 ...