Milan | Gennaro Gattuso esonerato? La voce clamorosa | arriva Francesco Guidolin

Milan - prossime gare decisive per il futuro di Gennaro Gattuso : I numeri delle ultime due settimane in casa rossonera mettono paura e sradicano il Milan dalle proprie certezze. Solo due punti e zero gol realizzati nelle ultime tre partite in Serie A contro Torino, Fiorentina e Bologna in trasferta. Perso il quarto posto e l'accesso ai sedicesimi di finale di Europa League, è il momento più delicato della stagione e dell'era Gattuso. Una crisi che ha colpito i simboli della squadra, con Gonzalo Higuain a ...

Milan - Gennaro Gattuso a un passo dall'esonero : si scalda Arsene Wenger : Per Gennaro Gattuso quelle con Frosinone e Spal potrebbero essere le ultime due partite sulla panchina del Milan: l'esonero, dopo il crac con la Fiorentina, è a un passo. Se Leonardo, Maldini e ...

Milan - Gennaro Gattuso ha 10 giorni per salvarsi : nuovo mister - un nome-bomba : Qui Milan, dove Gennaro Gattuso sarebbe di nuovo a rischio esonero dopo il deludente e asfittico pareggio col Bologna e il disastro ad Atene contro l'Olympiacos in Europa League. Il mister avrebbe ...

Gennaro Gattuso esonerato?/ Milan ultime notizie - Ringhio a rischio dopo l'eliminazione dall'Europa League : Gennaro Gattuso esonerato? Milan ultime notizie, Ringhio a rischio dopo l'eliminazione dall'Europa League: i nomi dei possibili sostituti.

AC Milan : Tiémoué Bakayoko riconquista il mister Gennaro Gattuso : Il Corriere dello Sport, che ha anche accreditato un 7/10, non ha esitato a confrontarlo con un certo Marcel Desailly. "Ricorda il migliore Desailly quando con i suoi" tentacoli "intercetta un numero ...

Milan - Vincenzo Montella e quella frecciatina a Gennaro Gattuso : 'Ho maggiori conoscenze di chi parla' : A Vincenzo Montella non sono andati giù i commenti impietosi di Rino Gattuso sul periodo in cui l'Aeroplanino allenava il Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello sport, Montella ha messo subito le cose in chiaro sulla rivalità scoppiata tra i due. In particolare dopo le critiche di Ringhio, che si lamentava di quanto 'non corressero' i giocatori sotto la guida ...

Milan-Parma - la conferenza di Gennaro Gattuso in diretta LIVE : LIVE 14:21 1 dic Gattuso ancora impegnato a trovare le soluzioni giuste per far fronte all'emergenza dettata da infortuni e squalifiche. Possibile la stessa difesa a tre vista contro la Lazio, Higuain ...

Matteo Salvini attacca Gennaro Gattuso - replica durissima : 'Pensa al paese' - guerra tra Milanisti : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male". Ha poi aggiunto Gattuso: "Questo è un ...

Milan - Gennaro Gattuso disperato : gli undici infortunati - ecco la formazione-tipo : La risposta a chi, ancora, si chiede il perché di club composte da almeno 25 giocatori è semplice e formata da cinque sole lettere: Milan. Squadra che in questo momento è la versione calcistica di un ...

Betis Siviglia Milan - Gennaro Gattuso e Pepe Reina in conferenza stampa LIVE : LIVE 19:12 7 nov Sulla situazione infortuni Higuain sta lavorando a parte, Calabria sta iniziando ad allenarsi in gruppo, Bonaventura ha ancora dolore, Biglia e Calhanoglu non li avremo ancora per ...

Gennaro Gattuso sta per essere esonerato : la voce dentro il Milan - al suo posto Leonardo : L'arrivo di un nuovo allenatore sulla panchina del Milan si fa sempre più concreto specialmente dopo la sconfitta in Europa League di ieri sera, giovedì 25 ottobre, contro il Betis. Gennaro Gattuso ...

Milan - Leonardo contro Gennaro Gattuso : la crepa - ecco quello che non sapete : Eppure l'aria, fuori, è buonissima, la luce abbaglia, grigio assente. Perché dentro Milanello resistono invece nuvole basse e pesanti, che minacciano danni. La perturbazione del derby ha scoperchiato ...

Milan - Gennaro Gattuso a Luciano Moggi : 'I giocatori mi odiano. E a Silvio Berlusconi dico che...' : La sicurezza che Luciano Spalletti e Rino Gattuso ostentano a poche ore dal derby fa parte di un copione arcinoto ma indispensabile da seguire, soprattutto alla vigilia di un Inter-Milan così pesante. ...