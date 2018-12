Midnight Texas cancellata | ma Universal cerca di salvare la serie | la 2ª e ultima

optimaitalia

(Di lunedì 24 dicembre 2018). La, basata sulla saga letteraria dell'autrice di True Blood, si ferma alla seconda stagione. A quanto pare il network NBC ha deciso di non rinnovare lo show fantasy a causa del numero di ascolti, nettamente sotto la media per gli standard del canale. La prima stagione aveva già registrato 3 milioni di spettatori circa, ma con il secondo ciclo di episodi, i numeri sono calati drasticamente.Tuttavia, laPictures - che produce la- stando salvarla,ndo nuovi acquirenti in grado di rinnovare il prodotto e mandarlo in onda sul proprio canale, seguendo lo stesso procedimento di Lucifer e Brooklyn Nine-Nine (entrambi cancellati e poi salvati da altre compagnie). Inoltre, laha un solido fanbase online, perciò ci sono buone possibilità di trovare una nuova casa per il fantasy drama. Il finale, nonché l'ultimo episodio di ...