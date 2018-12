Michelle Hunziker racconta il suo Natale | Magico finché i miei non si sono

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e lo scherzo agli inquilini del palazzo - la sorpresa è incredibile Video : Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e la sorpresa di Natale. Il duo di mamma e figlia, ormai consolidato sui social, torna con un Video sulle festività. Ma questa volta i protagonisti del...

Michelle Hunziker : "Natale? Festeggeremo tutti insieme" : Michelle Hunziker, protagonista dell'ultima copertina di 'Gente', in edicola questa settimana, ha svelato come si sta preparando all'imminente Natale assieme al marito Tomaso Trussardi, le tre figlie, Celeste, Sole ed Aurora e tutta la famiglia allargata: Già a metà novembre preparo l’albero con le bambine che vivono l’euforia delle feste all’ennesima potenza. A inizio dicembre dispongo quattro candele da accendere una alla volta a ogni ...

Michelle Hunziker - l'incubo dello stalker : 'Ho deciso - da oggi per la mia sicurezza...'. La scelta estrema : l'incubo degli stalker sul Natale di Michelle Hunziker . La showgirl svizzera, presentatrice di Striscia la notizia e di tanti programmi di successo di Mediaset , in Italia e all'estero, ha visto un ...

Michelle Hunziker diventa la dea della musica per la nuova serie tv 'Miracle Tunes' : Michelle Hunziker diventa la Dea della musica. Da sabato 22 dicembre fino al 3 gennaio, ogni giorno su Italia 1 alle 9.15 va in onda Miracle Tunes , la serie tv in live action, con la showgirl ...

Adrian sarà condotto da Michelle Hunziker (Anteprima Blogo) : La macchina si è messa in moto. Adrian la serie evento targata Adriano Celentano finalmente scalda i motori e prepara il suo debutto su canale5, rete che nel 2012 ha già ospitato il suo doppio show RockEconomy della quale vi abbiamo documentato nella nostra rubrica dedicata all'almanacco storico in tv. Dopo rinvii e smentite, la serie evento di Adriano Celentano sbarca su Canale 5 a ...

Michelle Hunziker - la condanna per il suo stalker/ "Mi ha provocato ansia…" : ecco la sentenza ufficiale : Michelle Hunziker è stata sicuramente tra le protagoniste del 2018. La conduttrice svizzera può tirare un sospiro di sollievo: condannato lo stalker.

Paola Perego al vetriolo su Michelle Hunziker : "È fredda come un gelato" : Paola Perego senza peli sulla lingua intervistata dalla tv albanese nella trasmissione "Dance with me Albania", condotta da Alketa Vejsiu. La Perego ha parlato di alcune colleghe italiane: Raffaella Carrà è stata definita "un'icona", mentre "bravissima" è stato l'aggettivo assegnato a Maria De Filippi? e "fantastica" quello per Simona Ventura.Ma i complimenti non sono stati riservati a tutte. "Cosa penso di Michelle ...

Paola Perego : "Michelle Hunziker fredda - non mi piace il genere tv di Barbara d'Urso" (video) : Paola Perego sta per tornare in tv per la nuova edizione di Superbrain in prima serata su Rai 1 ma prima di rivederla sui nostri schermi (come abbiamo avuto modo di raccontarvi su TvBlog) è stata ospitata nella versione Albanese del Dance with me sull'emittente TvKLAN, talent show in cui ritroviamo una vecchia conoscenza come Kledi Kadiu nel ruolo di giudice.La conduttrice fa il suo maestoso ingresso in studio come una vera star accolta ...

