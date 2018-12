Meteo oggi | Vigilia di Natale | peggiora | calo termico e venti settentrionali

Previsioni Meteo : Vigilia mite ma ventilata - Natale piu' freddo e qualche pioggia : L'anticiclone delle Azzorre ha conquistato il Mediterraneo dove terrà ben salde le sue radici almeno sino alla Vigilia di Natale, regalando altri giorni generalmente stabili e piuttosto miti. Con...

Meteo - arriva la tempesta di Natale : pioggia al Sud - nebbia al Nord : Pioggia e nevicate tra il 24 e il 25 dicembre, ma non in tutta Italia. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all’alta pressione già da Santo Stefano

Meteo : oggi 21 dicembre 2018 il solstizio d'Inverno - inizia la stagione fredda! : oggi 21 dicembre 2018, esattamente alle 23.23 italiane, avrà inizio ufficialmente la stagione fredda squisitamente sul piano astronomico attraverso il solstizio d'Inverno. Sul piano Meteorologico la...

Le Previsioni Meteo del Solstizio d’Inverno - esperto : “Perturbazione nella notte di Natale - a Capodanno poca pioggia” : Mario Giuliacci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il noto Meteorologo ha fatto le Previsioni Meteo per il Natale: “Chi si aspetta un Natale con la neve rimarrà deluso. Fino al 23 dicembre ci sarà l’alta pressione sull’Italia. Bel tempo ma con nebbie, soprattutto al ...

Previsioni Meteo : qualche pioggia nelle Regioni tirreniche - temperature in sensibile aumento verso il weekend di Natale : 1/11 ...

Meteo - arriva la tempesta di Natale che divide l’Italia : pioggia al Sud - nebbia al Nord : Che tempo farà a Natale? Secondo le previsioni Meteo, è prevista l'irruzione di aria più fredda da Nord e Nordest sull'Italia il giorno della Vigilia, che porterà pioggia sulle regioni del Centro-Sud, in particolare tra Alta Toscana e Liguria, Campania, Lazio e Calabria, e nebbia al Nord. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all'arrivo dell'alta pressione già da Santo Stefano.Continua a leggere

Meteo oggi : maltempo e nuove nevicate in pianura al Nord Italia : Meteo oggi - Una nuova perturbazione Nord Atlantica sta apportando fenomeni di instabilità diffusa su molti dei territori Italiani. Vediamo cosa aspettarci per la giornata odierna. Attualmente le...

Meteo - tornano neve e pioggia : le città imbiancate (ma per Natale sorpresa in vista) : La nuova perturbazione atlantica in arrivo tra mercoledì e giovedì porterà un peggioramento soprattutto al Nord e tirreniche...

Meteo - nuova perturbazione in agguato : in arrivo carico di pioggia e neve : Dopo una breve pausa con tempo generalmente in miglioramento per la giornata di martedì, da mercoledì la situazione Meteo dovrà fare i conti con una nuova perturbazione di origine atlantica che si affaccerà sull'Italia proveniente da Nord Ovest, portando un nuovo carico di piogge e neve anche a bassa quota, grazie alle temperature rigide.Continua a leggere

Allerta Meteo : attenzione a piogge e temporali di oggi al Sud - domani migliora in tutta Italia. Mercoledì nuova perturbazione dalla Francia : 1/20 ...

Meteo : oggi con freddo - neve e maltempo sull'Italia. Venti intensi al centro-sud - previsioni : La perturbazione atlantica prevista nei giorni scorsi è giunta sull'Italia nella serata di ieri col suo carico di neve a tratti decisamente rilevante come il caso dell'Emilia Romagna e delle...

Maltempo Molise : neve a Capobasso - allerta Meteo sulla costa per pioggia e vento : Campobasso e le zone collinari del Molise sono state leggermente imbiancate dalla neve questa mattina: non si registrano particolari criticità per la circolazione. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso per oggi che prevede deboli nevicate al di sopra dei 700-900 metri. Diramata anche un’allerta gialla per piogge sul settore orientale e sulla costa con venti forti da nord e mare molto mosso. L'articolo Maltempo Molise: neve a ...

Meteo oggi : maltempo e abbondanti nevicate sui monti : Meteo oggi - Una nuova perturbazione ha generato un vivace minimo barico sul Mediterraneo occidentale. Questo apporterà maltempo e precipitazioni abbondanti su diverse regioni del territorio....

Meteo oggi : maltempo - attese nevicate in pianura al Nord : Meteo oggi - Una nuova perturbazione atlantica sta apportando fenomeni di instabilità diffusa sui territori italiani. Vediamo cosa aspettarci per la giornata odierna. Attualmente le condizioni...