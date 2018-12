Mercato NBA | Austin Rivers firma con Houston e ritrova l' odiato Chris Paul

Mercato NBA – Colpo Houston Rockets : firmato il free agent Austin Rivers : Gli Houston Rockets piazzano un Colpo nel loro backcourt: firmato il free agent Austin Rivers tagliato dai Suns Arrivato ai Phoenix Suns nella trade che ha portato Trevor Ariza ai Washington Wizards, Austin Rivers ha già cambiato squdra. L’ex playmaker dei Clippers ha chiesto subito di essere tagliato alla franchigia dell’Arizona, rinunciando ad un ruolo di primo piano e un posto da titolare per potersi accordare con una ...

Mercato NBA - i Knicks sondano il terreno per Jabari Parker : Jabari Parker è finito nel mirino dei New York Knicks, i Bulls sono alla ricerca di una franchigia acquirente per l’ala I Knicks sono tra le squadre che hanno espresso interesse per il talento dei Chicago Bulls, Jabari Parker. Secondo quanto rivelato da ESPN, ci sarebbe stato un sondaggio da parte della franchigia di New York per capire i margini di una possibile trade, nulla però di imminente al momento. Una cosa è certa, i Bulls ...

Mercato NBA – Cena ‘galeotta’ con Carmelo Anthony - LeBron James svela : “vorrei Melo ai Lakers” : LeBron James a Cena con il grande amico CarMelo Anthony, attualmente alla ricerca di una squadra: si alimentano i rumor che vorrebbero Melo diretto verso Los Angeles Stagione da dimenticare quella di CarMelo Anthony. Dopo essere stato scambiato senza troppi complimenti dai Thunder agli Hawks, Melo è stato tagliato dalla franchigia della Georgia per accasarsi ai Rockets. In Texas le sue prestazioni non sono certamente aumentate di livello. ...

Mercato NBA – I Phoenix Suns tagliano Austin Rivers : 5 squadre da Playoff su di lui : Austin Rivers pronto ad accordarsi per il buyout con i Suns, dopo essere stato scambiato dagli Wizards, il playmaker sarebbe finito nel mirino di 5 squadre da Playoff Nei giorni scorsi Austin Rivers è stato scambiato dagli Washington Wizards ai Phoenix Suns, nell trattativa che ha portato Trevor Ariza nella Capitale. Il figlio di Doc Rivers ha subito chiesto il rilascio, visto che i Phoenix Suns non sembrano avere gli stessi obiettivi del ...

Mercato NBA – Anthony Davis al bivio : il rinnovo più ricco possibile vale guardar vincere gli altri? : Anthony Davis di fronte ad un bivio: i Pelicans potrebbero offrirgli il contratto più ricco possibile ma la franchigia di New Orleans non sembra poter diventare competitiva per vincere un anello Molto spesso nella carriera di uno sportivo spunta un bivio che può cambiarne drasticamente il suo futuro. Nei prossimi mesi anche Anthony Davis dovrà fare una scelta importante per la sua carriera: rinnovare con i Pelicans oppure cercare fortuna ...

Mercato NBA – Cessione Markelle Fultz : la dirigenza dei Sixers incerta sul futuro del playmaker : La Cessione di Markelle Fultz non appare così scontata come sembrava nei giorni scorsi: metà della dirigenza dei Sixers indecisa sul futuro del proprio playmaker I Philadelphia 76ers attendono nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ sembra aver relegato ai margini della rosa il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e ...

Mercato NBA – Strategia clamorosa dei Lakers : si prepara il doppio colpo Kawhi Leonard-Anthony Davis! : I Los Angeles Lakers stanno gettando le basi per un doppio colpo da paura: la dirigenza giallo-viola proverà a prendere Kawhi Leonard ed Anthony Davis per la prossima stagione Dopo un inizio di stagione altalenante, i Los Angeles Lakers sembrano aver trovato la quadra. La franchigia losangelina si trova attualmente in 4ª posizione ad Ovest con 18 vittorie e 11 sconfitte. LeBron James ha preso per mano la squadra, aiutando i giovani a ...

Mercato NBA - che trade tra Suns e Washington! Ariza scambiato per Rivers ed Oubre : Mercato NBA, Suns e Wizards hanno completato una trade molto interessante che cambia i roster delle due franchigie Mercato NBA, Suns e Wizards hanno messo a segno una delle trade più interessanti di questa fase di scambi. Trevor Ariza è stato scambiato dai Suns per Rivers ed Oubre. Con questo stravolgimento, Washington si trova ad avere ben 4 uomini di un certo livello tra gli esterni, oltre ad Ariza vi sono già nel roster Wall, Beal ed ...