Melissa Satta e Boateng | crisi? Il gesto per Natale di Prince spiazza

Melissa Satta rinnega il suo ex Daniele Interrante che dichiara : “Melissa dovrebbe solo ringraziarmi - ingrata” : Un tempo erano una coppia Melissa Satta e Daniele Interrante, oggi a distanza di anni si scontrano, ma inizia lei Nel corso della sua ospitata nella trasmissione La Repubblica delle Donne, l’ex velina di Striscia la Notizia aveva parlato della sua storia d’amore con Daniele Interrante, ex di Guendalina Canessa e tronista. “La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni – aveva spiegato -. Anch’io ...

Melissa Satta : “La mia storia con Daniele Interrante? Povera me - ero una bambina”. E lui risponde : “Le parole della signora? Lo trovo scorretto e vergognoso” : “La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo perché, ero io l’uomo”, aveva detto Melissa Satta durante un’intervista con Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne su Rete 4. La relazione tra l’ex velina e l’ex tronista era nata nel 2003 e proseguita per circa tre anni, periodo del boom “professionale” per ...

Daniele Interrante : "Melissa Satta? Ingrata - le ho dato una mano a realizzare i suoi sogni" : «La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch'io ancora oggi mi chiedo perché... Ero io l'uomo». Così Melissa Satta, ospite da Chiambretti, ha parlato di Daniele Interrante, che ora risponde in esclusiva dalle pagine del settimanale Spy, in edicola con uno speciale natalizio venerdì 21 dicembre. «Quando ho visto il programma di Chiambretti, ho provato un dolore strano. A quelle parole ...