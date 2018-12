Meghan Trainor ha sposato Daryl Sabara

blogo

: Ho appena scoperto che Meghan Trainor si è sposata. Tutti si stanno sposando. - givemeaisha : Ho appena scoperto che Meghan Trainor si è sposata. Tutti si stanno sposando. - NauraRania : haha demi opo meghan trainor rabiiii???!!!!!! - RvlLaRadio : #mashup natalizio con #rihanna Bruno Mars Ariana Grande Katy Perry e Meghan Trainor #rvl -

(Di lunedì 24 dicembre 2018)25enne cantante americana esplosa nel 2014 grazie al suo singolo All About That Bass,hal'amatoproprio il giorno del suo 25esimo compleanno, lo scorso 22 dicembre.Nozze nel cuore di Los Angeles per, davanti ad un centinaio di invitati tra amici e parenti. La, nel 2019 pronta a tornare con il suo 3° album in studio 'Treat Myself', ha indossato per l'occasione un abito da sposa Berta, con scarpe Badgley Mischka e gioielli firmati Norman Silverman. Sui socialha pubblicato una foto al fianco del neo marito, presentatole nel 2016 dall'amica Chloe Grace Mortez.ha24 dicembre 2018 14:45.