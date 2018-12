Meghan e Kate | che a Natale non staranno sotto lo stesso tetto

Meghan Markle e l'ultimo affronto a Kate Middleton : «Proprio a Natale...» : Meghan Markle e l'affronto a Kate Middleton nel giorno di Natale. Come ogni anno la regina Elisabetta ha voluto riunire la famiglia a Sandringham per trascorrere le festività. La...

Meghan Markle nella lista delle icone di stile del 2018. Assente Kate Middleton : Meghan Markle batte ancora una volta Kate Middleton, entrando nella lista delle icone di stile del 2018. Anche quest’anno Vogue, poco prima di Natale, ha deciso di svelare i nomi delle donne che nel corso degli ultimi 12 mesi hanno sfoggiato i look migliori. Fra loro anche la duchessa di Sussex, ma non la moglie di William, che è stata esclusa dalla lista fashion. Amiche oppure nemiche? Poco importa, di certo fra Meghan e Kate da tempo è ...

Kate e Meghan - look riciclati per il pranzo di Natale. Ma una delle due lascia il segno : altro che risparmio… : Kate Middleton e Meghan Markle, il pranzo di Natale con la Regina Elisabetta a Buckingham Palace è andato. pranzo d’ordinanza al quale, a star a sentire il gossip, avrebbero fatto volentieri a meno, ma un no alla sovrana era da escludere a priori. Naturalmente le duchesse erano accompagnate dai rispettivi consorti, William e Harry che, sostiene sempre il gossip, risentirebbero e non poco delle tensioni tra le mogli. Al tradizionale evento ...

Meghan Markle e Kate Middleton riciclano i look per il pranzo di Natale : ma uno dei due è a 4 zeri : pranzo d'ordinanza a Buckingham Palace per Kate Middleton e Meghan Markle. Che, secondo gli ultimi gossip, se fosse stato per loro di certo avrebbero trovato di meglio da fare ma si sa, gli...

Meghan e Kate - per il pranzo di Natale via libera al riciclo di look : I look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale della reginaI look di ...

Meghan - le lacrime di Kate e un matrimonio last minute : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...

Kate e Meghan solo perché sono donne e potenti devono per forza essere rivali? : Carole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliKate e Meghan. Meghan e Kate. Si amano, si odiano, sono troppo ...

Kate Middleton e Meghan Markle al pranzo di Natale : abiti riciclati e alta tensione : Kate Middleton e Meghan Markle hanno partecipato al pranzo di Natale con la Regina Elisabetta a Buckingham Palace. Naturalmente con loro c’erano i rispettivi consorti, William e Harry, e i royal baby George e Charlotte, accompagnati dalla loro tata. Mentre con grande probabilità il principino Louis, 8 mesi, è rimasto a casa. All’evento partecipano tutti i più importanti membri della Famiglia Reale, grande assente però Camilla Parker ...

Meghan e Kate : le tensioni faranno esplodere la Royal Family? : Le presunte fratture tra Meghan Markle e Kate Middleton potrebbero rivelarsi disastrose per la Royal Family . A dirlo è l'esperto Phil Dampier, che all'inizio di quest'anno ha scritto il libro '...

Meghan Markle rifiuta l’invito di Kate Middleton per Natale : Meghan Markle e Harry di conseguenza hanno rifiutato l’invito a Anmer Hall di Kate Middleton e William. Se lo scorso anno i Duchi del Sussex avevano accettato di trascorrere le vacanze di Natale nella residenza di campagna di Will e Kate, insieme ai nipoti, questa volta le cose andranno diversamente. A sottolineare che i rapporti tra le due coppie sono sempre più tesi. Come riporta il Sun, Harry e Meghan si sistemeranno a Sandringham, ...

Harry e Meghan rifiutano l'invito di Kate - la sorellastra li insulta : Bufera natalizia per Meghan Markle : tornano all'attacco la sorellastra e i tabloid britannici. Samantha Markle ha criticato in una serie di tweet - poi cancellati, come riporta l' Express - la '...

Non solo William e Kate : ecco la cartolina di Natale di Harry e Meghan : Non solo le cartolina di Natale di William e Kate Middleton e di Carlo e Camilla. Anche Meghan Markle e Harry quest’anno hanno reso pubblico il loro biglietto-ritratto di auguri. Ed ecco che, viste le tensioni e la competizione mediatica tra i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex, si apre inevitabilmente un’altra ‘guerra’ a colpi di fotografie ufficiali per le feste. “Il biglietto natalizio di Harry e Meghan è migliore di quello di Will ...

Meghan Markle “stufa e stressata” per le tensioni con Kate Middleton : “Stufa e stressata“. SecondoUs Weekly Meghan Markle non starebbe vivendo bene le tensioni con Kate Middleton e le continue accuse dei giornali secondo le quali, a causa sua, alcuni membri del personale di palazzo si sono licenziati. L’ex attrice vorrebbe difendersi ma il protocollo impone il silezio. “È sempre stata molto indipendente in tutta la sua vita, e adesso le è stato tolto tutto. Un tempo portava avanti le sue ...

KATE MIDDLETON E Meghan MARKLE/ La consorte di William criticata dalla Regina : "Non aveva un lavoro" : Tra KATE MIDDLETON e MEGHAN MARKLE, chi è la preferita della Regina Elisabetta? Gli esperti della famiglia reale rispondono alla fastidiosa domanda.